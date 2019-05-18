Роуз пожаловался на недостаток темнокожих тренеров

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз пожаловался на недостаток темнокожих тренеров в английском футболе.

После увольнения Криса Хьютона из "Брайтона" ранее в мае в системе профессиональных английских лиг — а это 92 клуба — осталось только четыре темнокожих тренера, включая Сола Кэмпбелла из "Макклсфилда".

Как раз Кэмпбелла, взявшегося за аутсайдера четвертого дивизиона, Роуз и приводил в пример в прошлом месяце, когда говорил о том, что тренерская работа стала бы для него пустой тратой времени. О своих словах Данни не жалеет.

"Я говорил, что в данную минуту в английском футболе недостаточно темнокожих тренеров, и мои слова вызвали смешанную реакцию, что меня удивило. Я не думаю, что цифры могут лгать, и до тех пор, пока кто-нибудь не назовет мне убедительную причину, почему темнокожих тренеров так мало, я буду придерживаться своего мнения без каких-либо сомнений", — цитирует Роуза The Telegraph.


Метки Роуз, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 572

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrork 18.05.2019 13:26 # mrork
    Столько нигеров в футболе, а проблемы только он устраивает. Да он сам расист просто.

    (ответить)

  2. yxaxaxaxaxa 18.05.2019 13:17 # yxaxaxaxaxa
    Причина одна. Негры трудно обучаемые, ему ли это не знать...

    (ответить)

  3. klementino 18.05.2019 13:14 # klementino
    Усыпите уже эту черножопую обезьяну

    (ответить)

  4. andrew-sg8 18.05.2019 13:12 # andrew-sg8
    Темнокожая женщина-трансгендер, азиатского происхождения - идеальный вариант тренера для подобных дебилов, как Роуз.

    (ответить)

  5. h22o 18.05.2019 13:09 # h22o
    все же его нужно проверить на вменяемость! очевидно же, что в среднем темнокожие глупее белокожих..

    (ответить)

  6. pamirbarkhorog 18.05.2019 13:08 # pamirbarkhorog
    Блин реально заепал..Хватит уже ныть

    (ответить)

  7. suddenly 18.05.2019 13:06 # suddenly
    Как же заебала эта плакса...

    (ответить)

  8. layert 18.05.2019 13:04 # layert
    Именно такие нытики как он и являются причиной расизма

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: