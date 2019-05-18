Роуз пожаловался на недостаток темнокожих тренеров
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз пожаловался на недостаток темнокожих тренеров в английском футболе.
После увольнения Криса Хьютона из "Брайтона" ранее в мае в системе профессиональных английских лиг — а это 92 клуба — осталось только четыре темнокожих тренера, включая Сола Кэмпбелла из "Макклсфилда".
Как раз Кэмпбелла, взявшегося за аутсайдера четвертого дивизиона, Роуз и приводил в пример в прошлом месяце, когда говорил о том, что тренерская работа стала бы для него пустой тратой времени. О своих словах Данни не жалеет.
"Я говорил, что в данную минуту в английском футболе недостаточно темнокожих тренеров, и мои слова вызвали смешанную реакцию, что меня удивило. Я не думаю, что цифры могут лгать, и до тех пор, пока кто-нибудь не назовет мне убедительную причину, почему темнокожих тренеров так мало, я буду придерживаться своего мнения без каких-либо сомнений", — цитирует Роуза The Telegraph.
18.05.2019 13:00
Просмотров: 572
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Столько нигеров в футболе, а проблемы только он устраивает. Да он сам расист просто.
(ответить)
Причина одна. Негры трудно обучаемые, ему ли это не знать...
(ответить)
Усыпите уже эту черножопую обезьяну
(ответить)
Темнокожая женщина-трансгендер, азиатского происхождения - идеальный вариант тренера для подобных дебилов, как Роуз.
(ответить)
все же его нужно проверить на вменяемость! очевидно же, что в среднем темнокожие глупее белокожих..
(ответить)
Блин реально заепал..Хватит уже ныть
(ответить)
Как же заебала эта плакса...
(ответить)
Именно такие нытики как он и являются причиной расизма
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий