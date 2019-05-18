Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз пожаловался на недостаток темнокожих тренеров в английском футболе.

После увольнения Криса Хьютона из "Брайтона" ранее в мае в системе профессиональных английских лиг — а это 92 клуба — осталось только четыре темнокожих тренера, включая Сола Кэмпбелла из "Макклсфилда".



Как раз Кэмпбелла, взявшегося за аутсайдера четвертого дивизиона, Роуз и приводил в пример в прошлом месяце, когда говорил о том, что тренерская работа стала бы для него пустой тратой времени. О своих словах Данни не жалеет.



"Я говорил, что в данную минуту в английском футболе недостаточно темнокожих тренеров, и мои слова вызвали смешанную реакцию, что меня удивило. Я не думаю, что цифры могут лгать, и до тех пор, пока кто-нибудь не назовет мне убедительную причину, почему темнокожих тренеров так мало, я буду придерживаться своего мнения без каких-либо сомнений", — цитирует Роуза The Telegraph.