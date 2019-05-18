Дини считает Компани лучшим защитником Премьер-Лиги со времен Фердинанда

Трой Дини и Венсан Компани Нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани лучшим защитником Премьер-Лиги со времен Рио Фердинанда.

"Уотфорд" является последним препятствием "Сити" на пути к историческому достижению в виде требла. Чтобы добавить к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги еще и Кубок Англии, "горожанам" необходимо обыграть "шершней" на "Уэмбли" в субботу.

Дини уже находится в предвкушении дуэли с Компани — игроком, которым он восхищается, но которому надеется доставить проблем.

"Со времен Рио я не видел защитника лучше, чем Компани. Конечно, сейчас очень хорош Ван Дейк, но если говорить о периоде в 10 лет, что выступает здесь Венсан Компани, последним по-настоящему классным центральным защитником был Рио Фердинанд".

"Думаю, если я сыграю хорошо, то смогу очень усложнить им жизнь. Если мы сможем много подавать и простреливать в штрафную, Компани, как бы сильно я его ни уважал, не сможет сказать, что это был легкий день для него. Если у меня пойдет игра, сложно будет любому".

"Мы с Венсаном Компани испытываем взаимное уважение друг к другу. Но в то же время мы знаем, что каждый из нас готов дать настоящий бой. Я собираюсь получить удовольствие от физической борьбы с ним. Он силен он природы, и никто из нас не будет отступать. У нас совершенно точно будет несколько единоборств, и кто бы ни выиграл эти единоборства, это окажет большое влияние на игру", — цитирует Дини The Telegraph.


Метки Дини, Компани, Манчестер Сити, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 12:00

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  1. mc-od 18.05.2019 13:44 # mc-od
    Кэп - КОРОЛЬ, тут без вопросов.

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  2. arhangel777 18.05.2019 12:51 # arhangel777
    Дини прав, что тут спорить, Кэп просто лучший защ АПЛ, жаль хрустальный, а так был бы вообще топище из топов!
    Come on, City!!!

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  3. blackbirdofk 18.05.2019 12:40 # blackbirdofk
    Фердинанд умом конечно никогда не отличался. Тупость его второе имя.

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  4. mancunia-planet 18.05.2019 12:14 # mancunia-planet
    Двух уёпкаф сверху подорвал, пенсы

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  5. brown-ale 18.05.2019 12:14 # brown-ale
    Не согласен. Компани сам тащит команду, а Рио выезжал за счет сербского пахаря близ него.

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  6. botan1k 18.05.2019 12:13 # botan1k
    Фердинанд был топ, правда немножко кокс нюхал и туповатым был.

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  7. sisyazavr 18.05.2019 12:01 # sisyazavr
    Фердинанд был самым тупым, пожалуй

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