Дини считает Компани лучшим защитником Премьер-Лиги со времен Фердинанда

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани лучшим защитником Премьер-Лиги со времен Рио Фердинанда.

"Уотфорд" является последним препятствием "Сити" на пути к историческому достижению в виде требла. Чтобы добавить к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги еще и Кубок Англии, "горожанам" необходимо обыграть "шершней" на "Уэмбли" в субботу.



Дини уже находится в предвкушении дуэли с Компани — игроком, которым он восхищается, но которому надеется доставить проблем.



"Со времен Рио я не видел защитника лучше, чем Компани. Конечно, сейчас очень хорош Ван Дейк, но если говорить о периоде в 10 лет, что выступает здесь Венсан Компани, последним по-настоящему классным центральным защитником был Рио Фердинанд".



"Думаю, если я сыграю хорошо, то смогу очень усложнить им жизнь. Если мы сможем много подавать и простреливать в штрафную, Компани, как бы сильно я его ни уважал, не сможет сказать, что это был легкий день для него. Если у меня пойдет игра, сложно будет любому".



"Мы с Венсаном Компани испытываем взаимное уважение друг к другу. Но в то же время мы знаем, что каждый из нас готов дать настоящий бой. Я собираюсь получить удовольствие от физической борьбы с ним. Он силен он природы, и никто из нас не будет отступать. У нас совершенно точно будет несколько единоборств, и кто бы ни выиграл эти единоборства, это окажет большое влияние на игру", — цитирует Дини The Telegraph.