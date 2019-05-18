Моуриньо рассказал, когда вернется к работе

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что собирается вернуться к тренерской работе со следующего сезона.

С момента увольнения Моуриньо из "Юнайтед" в декабре пресса неустанно сватает Жозе то в один, то в другой клуб, однако португальский специалист специально сделал паузу, чтобы восстановить силы после напряженных двух с половиной лет в Манчестере.



С приближением лета Моуриньо начинает активно искать новое место работы — Жозе нужен подходящий проект.



"У меня много качеств, и одно из них заключается в том, что я уважаю другие клубы и их тренерский состав. Я никогда не говорил слов вроде: "Этот клуб меня хотел, они обращались ко мне".



"Когда я покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, я немедленно принял решение, что хочу снова приступить к работе с лета. Поэтому я надеюсь вернуться в июле с проектом, который мне нравится", — сообщил Моуриньо RMC Sport.