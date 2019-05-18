Моуриньо рассказал, когда вернется к работе

Жозе Моуриньо Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что собирается вернуться к тренерской работе со следующего сезона.

С момента увольнения Моуриньо из "Юнайтед" в декабре пресса неустанно сватает Жозе то в один, то в другой клуб, однако португальский специалист специально сделал паузу, чтобы восстановить силы после напряженных двух с половиной лет в Манчестере.

С приближением лета Моуриньо начинает активно искать новое место работы — Жозе нужен подходящий проект.

"У меня много качеств, и одно из них заключается в том, что я уважаю другие клубы и их тренерский состав. Я никогда не говорил слов вроде: "Этот клуб меня хотел, они обращались ко мне".

"Когда я покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, я немедленно принял решение, что хочу снова приступить к работе с лета. Поэтому я надеюсь вернуться в июле с проектом, который мне нравится", — сообщил Моуриньо RMC Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 08:00

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  1. outsider 18.05.2019 09:44 # outsider
    Не понимаю я руководство МЮ и ряд их игроков...Дали бы ему работать спокойно...

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  2. chelsiukpro 18.05.2019 09:08 # chelsiukpro
    Место свободно в Ювентусе. Сериал будешь брать как два пальца ....

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  3. iceteam 18.05.2019 08:16 # iceteam
    В Ювентус, 100%

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  4. chebrec 18.05.2019 08:10 # chebrec
    Король!!!

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