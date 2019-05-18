"Аякс" бессилен помешать уходу Хакима Зийеша

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс подтвердил, что его клуб бессилен перед уходом вингера Хакима Зийеша.

Как и некоторые другие звезды "Аякса", Зийеш попал на радар к топ-клубам Европы благодаря своей отличной игре в этом сезоне.



Среди претендентов на Хакима, который забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи за амстердамцев в этом сезоне, называются "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".



Как сообщает Liverpool Echo, контракт 26-летнего марокканца предусматривает отступные в 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), поэтому "Аякс" бессилен удержать свою звезду.



"Он уйдет, когда за ним обратится топ-клуб. Он в центре внимания благодаря своим достижениям в Лиге Чемпионов. Он поднял серьезную шумиху среди больших клубов. Мы обещали Хакиму, что поспособствуем хорошему трансферу для него", — сообщил Овермарс.