"Аякс" бессилен помешать уходу Хакима Зийеша

Хаким Зийеш Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс подтвердил, что его клуб бессилен перед уходом вингера Хакима Зийеша.

Как и некоторые другие звезды "Аякса", Зийеш попал на радар к топ-клубам Европы благодаря своей отличной игре в этом сезоне.

Среди претендентов на Хакима, который забил 21 гол и отдал 24 результативные передачи за амстердамцев в этом сезоне, называются "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Как сообщает Liverpool Echo, контракт 26-летнего марокканца предусматривает отступные в 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), поэтому "Аякс" бессилен удержать свою звезду.

"Он уйдет, когда за ним обратится топ-клуб. Он в центре внимания благодаря своим достижениям в Лиге Чемпионов. Он поднял серьезную шумиху среди больших клубов. Мы обещали Хакиму, что поспособствуем хорошему трансферу для него", — сообщил Овермарс.


Метки Аякс, Зийеш

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 18.05.2019 07:15 # kanoniru-poker
    Марк по-свойски отправит в Арсенал.

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  2. chebrec 18.05.2019 07:09 # chebrec
    Херасе он там наколотил

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