Анонс финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" осталось последнее препятствие на пути к историческому треблу — "Уотфорд", неожиданно для многих добравшийся до финала Кубка Англии.

Уже выиграв Премьер-Лигу и Кубок Лиги, в субботу "горожане" могут стать первой в истории командой, сумевшей завоевать все три трофея на внутренней арене в течение одного сезона.



Финал Кубка Англии стал своего рода наградой для "Уотфорда" за отличный сезон. Пускай "шершни" сбавили обороты в последние недели и финишировали только на 11-й позиции в Премьер-Лиге, но на большей части дистанции они показывали очень привлекательный и дерзкий футбол.



На пути к финалу "Сити" последовательно одолел Ротерхэм" (7:0), "Бернли" (5:0), "Ньюпорт" (1:4), "Суонси" (2:3), "Брайтон" (1:0). "Уотфорд" добрался до "Уэмбли" через победы над "Уокингом" (0:2), "Ньюкаслом" (0:2), КПР (0:1), "Кристал Пэлас" (2:1), "Вулверхэмптоном" (3:2, после экстра-таймов).



"Мы несколько дней праздновали победу в лиге, но теперь мы сосредоточены на "Уотфорде". Мы помним, что нам было невероятно сложно против них дома", — говорил Хосеп Гвардиола журналистам.



- Единственный предыдущий раз "Уотфорд" участвовал в финале Кубка Англии в 1984 году, уступив "Эвертону" 0:2.



- 35 лет перерыва между двумя финалами Кубка Англии "Уотфорда" — это второе самое продолжительное ожидание финала после "Челси" (финалы Кубка Англии 1915 и 1967 годов).



- Еще ни одна команда, финишировавшая в нижней половине таблицы высшего дивизиона, не побеждала в финале команду из верхней половины.



- "Сити" неизменно выбивал "Уотфорд" из Кубка Англии в трех предыдущих попытках, побеждая 3:1 в 1996/97, 3:0 в 2012/13 и 4:2 в 2013/14.



- "Уотфорд" проиграл все 10 последних встреч с "Сити" во всех турнирах, пропустив в них 32 гола.



- После минимальной победы в марте 1989 во втором дивизионе, "Уотфорд" не может обыграть "Сити" уже 15 матчей кряду (2 ничьи, 13 поражений).



- В семи матчах против "Уотфорда" за "Сити" нападающий Серхио Агуэро забил 10 голов и отдал две результативные передачи.



- Со старта сезона 2011/12 Агуэро забил 18 голов в Кубке Англии — больше всех за этот период. Серхио удалось отличиться во всех раундах турнира, кроме финала (в 2013 против "Уигана" он остался "сухим").



Единственной гарантированной потерей "Сити" в этом матче будет защитник Бенжамен Менди. Ферандиньо и Кевин Де Брюйне должны быть в порядке.



Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу восстановился после травмы ноги, полученной против "Вест Хэма" в последнем туре. Хосе Холебас был удален в матче с "молотобойцами", но FA отменила его дисквалификацию в результате апелляции. Ветеран Эурельо Гомес займет место в воротах.



Кубок Англии. Финал

"Манчестер Сити" — "Уотфорд"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция