Стам советует Де Лигту выбрать "Барселону" или "Ливерпуль"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии Яп Стам считает, что его юный соотечественник Маттейс Де Лигт из "Аякса" хорошо бы подошел и "Барселоне", и "Ливерпулю".

Благодаря своей отличной игре в этом сезоне 19-летний Де Лигт стал лакомой целью для ведущих клубов Европы. Претендентом номер один на Маттейса считается "Барселона", однако Стам предлагает юниору вариант с переездом в Премьер-Лигу.



"Ему важно, чтобы он постоянно играл. Взгляните на состав "Барселоны" — после поражения от "Ливерпуля" они, наверное, хотят укрепить свой состав, особенно в обороне".



"Вопрос в том, как они собираются это осуществить? Думаю, Маттейс Де Лигт стал бы хорошим решением их проблемы. Будет интересно посмотреть, как он проявит себя в более сильной лиге против более сильных игроков — не только каждые несколько недель, но и каждый уикенд".



"То же самое касается "Ливерпуля". Все мы знаем об их главной звезде оборонительной линии в лице Виргила Ван Дейка, но остальные игроки на этой позиции, Ловрен и Матип, довольно часто ротируются".



"Большой вопрос состоит в том, сможет ли он сразу играть все матчи. Думаю, у него достаточно мастерства. В такого рода больших лигах ротация является нормальной вещью — особенно поначалу, ему бы пришлось немного чаще оказываться на лавке. За это время он должен будет привыкнуть к уровню своих оппонентов".



"Думаю, люди вокруг него и сам Маттейс достаточно умны, чтобы сделать выбор, который позволит ему играть больше всего. Деньги в его случае не должны иметь значения", — сообщил Стам DAZN.





