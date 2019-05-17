Ловрен уверен, что "Ливерпуль" будет снова сражаться за титул

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен уверен, что в следующем сезоне его команда снова будет сражаться за победу в Премьер-Лиге.

97 очков, что набрали "красные" в 2018/19, принесли бы им титул в 116 из 119 сезонов английского первенства при условии, что за победу дается три балла.



Однако на сей раз "Манчестер Сити" выступил еще лучше и, набрав на одно очко больше, оставил "Ливерпуль" без титула.



Тем не менее, Ловрен не унывает и верит, что это был не единственный шанс для "Ливерпуля" выиграть Премьер-Лигу.



"Если вы посмотрите на последние три года, то мы прибавляли с каждым сезоном. С момента прихода Юргена Клоппа мы становимся лучше и лучше, каждый год".



"В прошлом сезоне мы выступили довольно неплохо, добравшись до финала Лиги Чемпионов, несмотря на обилие травм. В этом сезоне, обзаведясь новыми игроками, мы набрали 97 очков, и это невероятно. Также мы снова в финале Лиги Чемпионов, поэтому в следующем году мы определенно будем одним из претендентов на то, чтобы сотворить нечто великое. Эта команда может стать только лучше".



"Мы по-прежнему молоды, поэтому мы учимся новому каждый день. Нужно сохранить всех этих игроков вместе, а если будет возможность пригласить новичков, мы только рады. Но если вы посмотрите на наше мастерство, то оно и так довольно высоко", — цитирует Ловрена The Independent.