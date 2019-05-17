Азербайджан гарантирует Мхитаряну безопаность в финале Лиги Европы

Генрих Мхитарян Глава Федерации футбола Азербайджана Эльхан Маммадов заявил, что армянский плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян получил все необходимые гарантии, чтобы приехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

Напомним, из-за известного политического конфликта Армении и Азербайджана Мхитарян не смог приехать к "Карабаху" ранее в этом розыгрыше Лиги Европы.

Точно так же в свое время Генриху не удалось посетить Азербайджан со своим бывшим клубом дортмундской "Боруссией".

И хотя Азербайджан продолжает отказывать в визах некоторым британским болельщикам "Арсенала" армянского происхождения, для Мхитаряна Баку распахнет свои двери 29 мая.

"Определенно, мы обсуждали этот вопрос. Наши власти предоставили УЕФА все гарантийные письма в соответствии с запросом УЕФА и "Арсенала".

"Решение этого вопроса было одним из приоритетов для нас после того, как "Арсенал" вышел в финал. Мы предоставили все необходимые гарантии безопасности со стороны властей".

"Для Генриха Мхитаряна нет никаких проблем с тем, чтобы приехать в Баку", — цитирует Маммадова Daily Mail.


Метки Арсенал, Лига Европы, Мхитарян, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 17.05.2019 23:13 # brown-ale
    Одного армяшку пускают, а на остальных демонстративно кладут х... Лучше бы им бойкот объявили.

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  2. red-end-dance 17.05.2019 22:23 # red-end-dance
    Надеюсь, что сыграет, забьет и Арсенал победит

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  3. superglor 17.05.2019 22:08 # superglor
    Политики называется. Где же ваша верность своему народу, который годами сражается? Раздвинули ноги ради денег, чтобы чужака пустить.

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