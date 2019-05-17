Азербайджан гарантирует Мхитаряну безопаность в финале Лиги Европы

Глава Федерации футбола Азербайджана Эльхан Маммадов заявил, что армянский плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян получил все необходимые гарантии, чтобы приехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

Напомним, из-за известного политического конфликта Армении и Азербайджана Мхитарян не смог приехать к "Карабаху" ранее в этом розыгрыше Лиги Европы.



Точно так же в свое время Генриху не удалось посетить Азербайджан со своим бывшим клубом дортмундской "Боруссией".



И хотя Азербайджан продолжает отказывать в визах некоторым британским болельщикам "Арсенала" армянского происхождения, для Мхитаряна Баку распахнет свои двери 29 мая.



"Определенно, мы обсуждали этот вопрос. Наши власти предоставили УЕФА все гарантийные письма в соответствии с запросом УЕФА и "Арсенала".



"Решение этого вопроса было одним из приоритетов для нас после того, как "Арсенал" вышел в финал. Мы предоставили все необходимые гарантии безопасности со стороны властей".



"Для Генриха Мхитаряна нет никаких проблем с тем, чтобы приехать в Баку", — цитирует Маммадова Daily Mail.