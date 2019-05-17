Азербайджан гарантирует Мхитаряну безопаность в финале Лиги Европы
Глава Федерации футбола Азербайджана Эльхан Маммадов заявил, что армянский плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян получил все необходимые гарантии, чтобы приехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".
Напомним, из-за известного политического конфликта Армении и Азербайджана Мхитарян не смог приехать к "Карабаху" ранее в этом розыгрыше Лиги Европы.
Точно так же в свое время Генриху не удалось посетить Азербайджан со своим бывшим клубом дортмундской "Боруссией".
И хотя Азербайджан продолжает отказывать в визах некоторым британским болельщикам "Арсенала" армянского происхождения, для Мхитаряна Баку распахнет свои двери 29 мая.
"Определенно, мы обсуждали этот вопрос. Наши власти предоставили УЕФА все гарантийные письма в соответствии с запросом УЕФА и "Арсенала".
"Решение этого вопроса было одним из приоритетов для нас после того, как "Арсенал" вышел в финал. Мы предоставили все необходимые гарантии безопасности со стороны властей".
"Для Генриха Мхитаряна нет никаких проблем с тем, чтобы приехать в Баку", — цитирует Маммадова Daily Mail.
17.05.2019 22:00
Просмотров: 928
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Одного армяшку пускают, а на остальных демонстративно кладут х... Лучше бы им бойкот объявили.
(ответить)
Надеюсь, что сыграет, забьет и Арсенал победит
(ответить)
Политики называется. Где же ваша верность своему народу, который годами сражается? Раздвинули ноги ради денег, чтобы чужака пустить.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий