"Юнайтед" обратился насчет Райана Сессеньона
"Манчестер Юнайтед" установил контакт с "Фулхэмом" насчет приобретения вингера Райана Сессеньона.
По итогам сезона 2018/19 "дачники" не удержались в Премьер-Лиге и теперь, как ожидается, попрощаются с рядом звезд, включая Сессеньона, которому в субботу исполняется 19.
На протяжении последнего года пресса настойчиво сватала Райана в "Тоттенхэм", однако Sky Sports стало известно, что на данный момент "Юнайтед" — единственный клуб, обратившийся к "Фулхэму" насчет игрока молодежной сборной Англии.
Также утверждается, что Сессеньон не заинтересован в возвращении в Чемпионшип, а истекающий в следующем году контракт юниора не оставляет "дачникам" выбора.
Будучи ключевым игроком "Фулхэма" в сезоне 2017/18, свою первую кампанию на уровне Премьер-Лиги Сессеньон провел невыразительно, отметившись 26 выходами в старте и забив два гола.
17.05.2019 21:00
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как всегда эта помойка интересуется говном.
Удачи МЮ в ЛЕ.
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и зачеем он нужен?
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Помюйка
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