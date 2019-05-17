"Юнайтед" обратился насчет Райана Сессеньона

Райан Сессеньон "Манчестер Юнайтед" установил контакт с "Фулхэмом" насчет приобретения вингера Райана Сессеньона.

По итогам сезона 2018/19 "дачники" не удержались в Премьер-Лиге и теперь, как ожидается, попрощаются с рядом звезд, включая Сессеньона, которому в субботу исполняется 19.

На протяжении последнего года пресса настойчиво сватала Райана в "Тоттенхэм", однако Sky Sports стало известно, что на данный момент "Юнайтед" — единственный клуб, обратившийся к "Фулхэму" насчет игрока молодежной сборной Англии.

Также утверждается, что Сессеньон не заинтересован в возвращении в Чемпионшип, а истекающий в следующем году контракт юниора не оставляет "дачникам" выбора.

Будучи ключевым игроком "Фулхэма" в сезоне 2017/18, свою первую кампанию на уровне Премьер-Лиги Сессеньон провел невыразительно, отметившись 26 выходами в старте и забив два гола.


Метки Манчестер Юнайтед, Сессеньон, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 17.05.2019 21:36 # papka-legend
    как всегда эта помойка интересуется говном.
    Удачи МЮ в ЛЕ.

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  2. red-end-dance 17.05.2019 21:23 # red-end-dance
    и зачеем он нужен?

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  3. klementino 17.05.2019 21:16 # klementino
    Помюйка

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