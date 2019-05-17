"Эвертон" проявляет большой интерес к Митровичу

"Эвертон" проявляет большой интерес к нападающему Александару Митровичу, который ищет себе новый клуб после вылета "Фулхэма" из Премьер-Лиги.

В сезоне 2018/19 Митрович забил 11 голов в 39 матчах с учетом всех соревнований, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "дачники" избежали возвращения Чемпионшип.



По информации Sky Sports, "Фулхэм" хочет сохранить своего бомбардира, однако тот предпочитать провести следующий сезон в высшем дивизионе.



Ранее в качестве претендента на 24-летнего серба назывался "Вест Хэм", однако теперь в борьбу за Александара вступил "Эвертон", который находится в поисках нового центрального нападающего, разочаровавшись в Дженке Тосуне.



Добавим, что прошлым летом "Фулхэм" выкупил Митровича у "Ньюкасла" за 22 миллиона фунтов после шести месяцев успешной аренды.