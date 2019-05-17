"Челси" может купить Давида Нереса

Давид Нерес "Челси" готов сделать предложение о покупке нападающего "Аякса" Давида Нереса, если сможет отменить или отсрочить свой трансферный запрет.

Смогут "синие" покупать игроков грядущим летом или нет, теперь зависит от их обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), потому что ФИФА апелляцию лондонского клуба отклонил.

В случае положительного решения CAS "Челси" постарается обзавестись нападающим взамен Гонсало Игуаина, который при любом раскладе вернется в "Ювентус" после неудачной аренды.

Как сообщает Daily Mail, изначально клуб со "Стэмфорд Бридж" присматривался к бомбардиру "Айнтрахта" Луке Йовичу, однако тот решил связать свое будущее с "Реалом".

Новой целью "синих" стал Нерес, который забил 10 голов в 42 матчах за "Аякс" в этом сезоне. На 22-летнего бразильца, оцениваемого в 40 миллионов фунтов, также претендуют ПСЖ, "Ливерпуль" и "Арсенал".

Козырь "Челси" в борьбе за Нереса заключается в том, что лондонский клуб находится в хороших отношениях с агентами игрока Жулиано Бертолуччи и Киа Джурабчаном, которые также представляют интересы защитника "синих" Давида Луиса.


Метки Аякс, Нерес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 19:30

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  1. silva77 17.05.2019 19:53 # silva77
    НАХЕР ЕМУ ЧЕЛСИ, В СИТИ ЭТОГО ТОПАРЯ

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  2. slavik92 17.05.2019 19:50 # slavik92
    10 банок, что может быть круче?)

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