Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был дисквалифицирован УЕФА на один матч, но финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" не пропустит, поскольку его наказание было заморожено на один год.

Согласно правилам УЕФА, главные тренеры несут ответственность, если матчи европейских турниров с участием их команд не начинаются в назначенное время, независимо от обстоятельств.



Именно это положение нарушил Почеттино, когда первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Аякса" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" 30 апреля начался с задержкой.



Первое подобное нарушение влечет за собой предупреждение, а второе — дисквалификацию. Свое предупреждение Маурисио получил еще на групповом этапе, однако, к счастью для "шпор", финал в Мадриде 1 июня он не пропустит.



Как сообщает BBC, одноматчевая дисквалификация аргентинца носит отложенный характер и вступит в силу только в случае еще одного подобного нарушения в течение ближайшего года.



Также "Тоттенхэму" надлежит выплатить штраф в размере 10 тысяч евро (8.8 млн. фунтов) за это нарушение.