Гвардиола предан "Манчестер Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола зарубил на корню слухи, сватающие его в "Ювентус".
Напомним, сегодня "Ювентус" объявил о расставании с Массимилиано Аллегри по окончании этого сезона, и пресса немедленно принялась сватать Гвардиолу в Турин.
В прошлом уже неоднократно появлялись слухи об интересе гранда Серии А к экс-наставнику "Барселоны" и "Баварии", однако Хосеп намерен продолжить работу с "Сити".
"Как много раз я говорил, что не собираюсь в "Ювентус"? Следующие два сезона я проведу здесь, если они этого хотят. Я доволен своей работой здесь и не собираюсь куда-либо еще".
"Может быть, следующий сезон не выйдет таким хорошим, но в следующем сезоне я точно буду тренировать "Манчестер Сити", о чем прежде говорил много раз", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
17.05.2019 17:00
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ПРЕДАН ПОТОМУ ЧТО ОН ХОЧЕТ ОТПРАВИТЬ КЛУБ БЕЗТРОФЕЙНИКОВ ИЗ КРАСНОЙ ПОРТОВЫЙ ПОМОЙКИ ОБРАТНО В ЧЕМПИОНШИП ПРЯМИКОМ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ
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странно, ювентус клуб как раз под гвардиолу, там то он покажет свой уровень, сможет вернуть кубок серии а в турин, где он так давно не был
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Есть такие редкие умельцы, которые умеют работать с дорогими породами и высокими технологиями в футболе. Это заставляет футбол развиваться в целом, конкурентам уже есть к чему стремиться. Высокий прессинг и розыгрыш низом от вратаря - это оч круто наблюдать. Интересные перестроения универсальных латералей и перегрузы флангов с крутыми дальними пасами + скорости/дриблинг. Ну просто космос сейчас футбол благодаря тренерам, как Клопп и Пеп. Они сумели таки победить автобусы маура на дистанции. Мощные дорогие топперы в Мю ничего не смогли в этом сезоне. Какими бы грозными Лууаку, погба, санчез, Матич и Марсиаль с Рэшем не казались.
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Лысый кароль
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КОРОЛЬ!!!
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Да всем похуй на этого шарлатана, который работает только в самом сильном и богатом клубе лиги.
(И тут Юве, лол)
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Гвардийула - после меня хоть потоп (с)
Просто сравните КлоппБосса и этого хитрожоппа
Босс старается для стиви джи оставит империю с куча денжатами
А этот уже погряз в болото фейрплей по уши .
Еще говорит слова вроде "я верю в шити , они не нарушали ффп"
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Завтра оформляем трэбл. Скриньте, хэйтеры и прочие лузеры ))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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От денег шейхов еще никто на пике не сбегал. Ах да, Тевез. Юве.
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