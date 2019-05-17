Гвардиола предан "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола зарубил на корню слухи, сватающие его в "Ювентус".

Напомним, сегодня "Ювентус" объявил о расставании с Массимилиано Аллегри по окончании этого сезона, и пресса немедленно принялась сватать Гвардиолу в Турин.

В прошлом уже неоднократно появлялись слухи об интересе гранда Серии А к экс-наставнику "Барселоны" и "Баварии", однако Хосеп намерен продолжить работу с "Сити".

"Как много раз я говорил, что не собираюсь в "Ювентус"? Следующие два сезона я проведу здесь, если они этого хотят. Я доволен своей работой здесь и не собираюсь куда-либо еще".

"Может быть, следующий сезон не выйдет таким хорошим, но в следующем сезоне я точно буду тренировать "Манчестер Сити", о чем прежде говорил много раз", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 17:00

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  1. silva77 17.05.2019 18:02 # silva77
    ПРЕДАН ПОТОМУ ЧТО ОН ХОЧЕТ ОТПРАВИТЬ КЛУБ БЕЗТРОФЕЙНИКОВ ИЗ КРАСНОЙ ПОРТОВЫЙ ПОМОЙКИ ОБРАТНО В ЧЕМПИОНШИП ПРЯМИКОМ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ

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  2. liverfun 17.05.2019 17:52 # liverfun
    странно, ювентус клуб как раз под гвардиолу, там то он покажет свой уровень, сможет вернуть кубок серии а в турин, где он так давно не был

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  3. gidro-met 17.05.2019 17:30 # gidro-met
    Есть такие редкие умельцы, которые умеют работать с дорогими породами и высокими технологиями в футболе. Это заставляет футбол развиваться в целом, конкурентам уже есть к чему стремиться. Высокий прессинг и розыгрыш низом от вратаря - это оч круто наблюдать. Интересные перестроения универсальных латералей и перегрузы флангов с крутыми дальними пасами + скорости/дриблинг. Ну просто космос сейчас футбол благодаря тренерам, как Клопп и Пеп. Они сумели таки победить автобусы маура на дистанции. Мощные дорогие топперы в Мю ничего не смогли в этом сезоне. Какими бы грозными Лууаку, погба, санчез, Матич и Марсиаль с Рэшем не казались.

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  4. chebrec 17.05.2019 17:27 # chebrec
    Лысый кароль

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  5. griezmann 17.05.2019 17:17 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  6. fanstevengerrard 17.05.2019 17:17 # fanstevengerrard
    Да всем похуй на этого шарлатана, который работает только в самом сильном и богатом клубе лиги.
    (И тут Юве, лол)

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  7. chr1s8rown 17.05.2019 17:12 # chr1s8rown
    Гвардийула - после меня хоть потоп (с)
    Просто сравните КлоппБосса и этого хитрожоппа
    Босс старается для стиви джи оставит империю с куча денжатами
    А этот уже погряз в болото фейрплей по уши .
    Еще говорит слова вроде "я верю в шити , они не нарушали ффп"

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  8. mc-od 17.05.2019 17:08 # mc-od
    Завтра оформляем трэбл. Скриньте, хэйтеры и прочие лузеры ))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  9. gidro-met 17.05.2019 17:06 # gidro-met
    От денег шейхов еще никто на пике не сбегал. Ах да, Тевез. Юве.

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