Гвардиола предан "Манчестер Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола зарубил на корню слухи, сватающие его в "Ювентус".

Напомним, сегодня "Ювентус" объявил о расставании с Массимилиано Аллегри по окончании этого сезона, и пресса немедленно принялась сватать Гвардиолу в Турин.



В прошлом уже неоднократно появлялись слухи об интересе гранда Серии А к экс-наставнику "Барселоны" и "Баварии", однако Хосеп намерен продолжить работу с "Сити".



"Как много раз я говорил, что не собираюсь в "Ювентус"? Следующие два сезона я проведу здесь, если они этого хотят. Я доволен своей работой здесь и не собираюсь куда-либо еще".



"Может быть, следующий сезон не выйдет таким хорошим, но в следующем сезоне я точно буду тренировать "Манчестер Сити", о чем прежде говорил много раз", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.