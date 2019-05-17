Гвардиола — цель номер один "Ювентуса" на замену Аллегри

Хосеп Гвардиола "Ювентус" избрал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу своей целью номер один на замену покидающему Турин Массимилиано Аллегри.

Ранее в пятницу чемпионы Серии А официально объявили, что Аллегри, отработавший в Турине пять лет, покинет свой пост по окончании этого сезона. По всей видимости, Массимилиано поплатился за то, что не смог обеспечить своему клубу успех в Лиге Чемпионов.

На место Аллегри уже сватают экс-наставника "Челси" Антонио Канте, который ранее в своей карьере уже тренировал "Ювентус", и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Однако итальянское издание Tuttosport уверено, что наиболее желанной целью для "Ювентуса" является Гвардиола. Впрочем, гранду Серии А придется слегка подождать — Хосеп не желает вести никаких переговоров до финала Кубка Англии против "Уотфорда" в субботу.

Возможно, в "Ювентусе" считают, что Гвардиола, насытившись двумя подряд титулами в Премьер-Лиге или посчитав, что "Сити" его подвел в истории с нарушениями правил финансового фейр-плей, будет открыт к новому испытанию.


Метки Аллегри, Гвардиола, Манчестер Сити, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1101

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 17.05.2019 16:40 # zloy-vasya
    Могли бы и Пакета спасти из ТТХ, пригласив в топ клуб. Нет блин им нужен какой-то шарлатан)

    (ответить)

  2. pakhrudinov 17.05.2019 16:38 # pakhrudinov
    Нголо Конте

    (ответить)

  3. leysan 17.05.2019 16:35 # leysan
    Пилите Аллегри в Челси!!!

    (ответить)

  4. xin 17.05.2019 16:31 # xin
    Надо переводчика в Сити, это заебись, ой как заебись))

    (ответить)

  5. chelsiukpro 17.05.2019 16:18 # chelsiukpro
    Лысый покерёнок контракт по жирнее выбивает с Ситюков полюбе!!!

    (ответить)

  6. superglor 17.05.2019 16:07 # superglor
    Хоть бы эта лысая крыса поскорее свалила и нас возглавил Моуриньо. В поход за 3 ЛЧ.

    (ответить)

  7. blue-lion 17.05.2019 16:03 # blue-lion
    Цель Ювентуса - ЛЧ, и брать ради этого тренера-импотента в этом турнире? Ну такое.

    (ответить)

  8. slash-lfc 17.05.2019 16:03 # slash-lfc
    2.5 фаната Сцыти могут спать спокойно, Лысый останется ещё на сезон. Антонио Канте возглавит.

    (ответить)

  9. martingor 17.05.2019 16:03 # martingor
    предложат бабла и лысый шарлатан свалит ПОТОМУ ЧТО кроме денежных клубов этот мешок говна никого больше тренировать не может

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: