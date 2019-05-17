Гвардиола — цель номер один "Ювентуса" на замену Аллегри

"Ювентус" избрал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу своей целью номер один на замену покидающему Турин Массимилиано Аллегри.

Ранее в пятницу чемпионы Серии А официально объявили, что Аллегри, отработавший в Турине пять лет, покинет свой пост по окончании этого сезона. По всей видимости, Массимилиано поплатился за то, что не смог обеспечить своему клубу успех в Лиге Чемпионов.



На место Аллегри уже сватают экс-наставника "Челси" Антонио Канте, который ранее в своей карьере уже тренировал "Ювентус", и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".



Однако итальянское издание Tuttosport уверено, что наиболее желанной целью для "Ювентуса" является Гвардиола. Впрочем, гранду Серии А придется слегка подождать — Хосеп не желает вести никаких переговоров до финала Кубка Англии против "Уотфорда" в субботу.



Возможно, в "Ювентусе" считают, что Гвардиола, насытившись двумя подряд титулами в Премьер-Лиге или посчитав, что "Сити" его подвел в истории с нарушениями правил финансового фейр-плей, будет открыт к новому испытанию.