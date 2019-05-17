Гвардиола — цель номер один "Ювентуса" на замену Аллегри
"Ювентус" избрал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу своей целью номер один на замену покидающему Турин Массимилиано Аллегри.
Ранее в пятницу чемпионы Серии А официально объявили, что Аллегри, отработавший в Турине пять лет, покинет свой пост по окончании этого сезона. По всей видимости, Массимилиано поплатился за то, что не смог обеспечить своему клубу успех в Лиге Чемпионов.
На место Аллегри уже сватают экс-наставника "Челси" Антонио Канте, который ранее в своей карьере уже тренировал "Ювентус", и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
Однако итальянское издание Tuttosport уверено, что наиболее желанной целью для "Ювентуса" является Гвардиола. Впрочем, гранду Серии А придется слегка подождать — Хосеп не желает вести никаких переговоров до финала Кубка Англии против "Уотфорда" в субботу.
Возможно, в "Ювентусе" считают, что Гвардиола, насытившись двумя подряд титулами в Премьер-Лиге или посчитав, что "Сити" его подвел в истории с нарушениями правил финансового фейр-плей, будет открыт к новому испытанию.
17.05.2019 16:00
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Могли бы и Пакета спасти из ТТХ, пригласив в топ клуб. Нет блин им нужен какой-то шарлатан)
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Нголо Конте
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Пилите Аллегри в Челси!!!
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Надо переводчика в Сити, это заебись, ой как заебись))
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Лысый покерёнок контракт по жирнее выбивает с Ситюков полюбе!!!
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Хоть бы эта лысая крыса поскорее свалила и нас возглавил Моуриньо. В поход за 3 ЛЧ.
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Цель Ювентуса - ЛЧ, и брать ради этого тренера-импотента в этом турнире? Ну такое.
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2.5 фаната Сцыти могут спать спокойно, Лысый останется ещё на сезон. Антонио Канте возглавит.
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предложат бабла и лысый шарлатан свалит ПОТОМУ ЧТО кроме денежных клубов этот мешок говна никого больше тренировать не может
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