Руни: "Игроки "Юнайтед" должны бояться Сульшера"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер должен внушать страх своим игрокам.

Если при Жозе Моуриньо в первой половине сезона "Юнайтед" выступал стабильно посредственно, то после назначения Сульшера "дьяволы" резко прибавили, чтобы под занавес кампании резко сбавить обороты — только две победы в 12 последних матчах.



Руни затрудняется объяснить, что происходит с "дьяволами", но подозревает, что Сульшеру не хватает власти.



"Я думаю, игроки должны испытывать страх перед кем-то. Им нужно бояться Оле Гуннара, им нужно бояться Майкла Кэррика — они должны уважать их, но в то же время и бояться".



"Наблюдать за мучениями "Манчестер Юнайтед" всегда тяжело. Когда Оле пришел, он потрудился на славу, и вы могли увидеть, что игроки получили эту свободу и наслаждаются этим. Кроме того, они обеспечивали победы тем, как они играли".



"Но я даже не знаю, что произошло затем. Или это связано со слухами, сватающими игроков в другие команды, или с тем, что они перестали выкладываться... Я не верю во второе, но в силу какой-то причины в последних семи-восьми матчах сезона они перестали проявлять себя, и это дорого стоило им".



"Этим игрокам практически нравится прятаться за кем-либо — или в социальных сетях, или на поле. Это то, что они делают", — цитирует Руни Sky Sports.