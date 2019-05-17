"Юнайтед" хочет Де Лигта и Лонгстаффа

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту и надеется приобрести полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа.

Ранее в мае главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер объявил, что грядущим летом его клуб сосредоточится на приглашении молодых талантов, а не готовых звезд. Под этот критерий отлично подходят Де Лигт и Лонгстафф.



Вопреки слухам о том, что "Юнайтед" потерял интерес к Де Лигту из-за склонности того к полноте, The Telegraph утверждает, что "дьяволы" продолжают борьбу за Маттейса, а сам Маттейс находит клуб с "Олд Траффорд" привлекательным направлением для развития своей карьеры, даже без Лиги Чемпионов.



Sky Sports в свою очередь раскрывает другую трансферную цель "Юнайтед". Речь идет о 21-летнем Лонгстаффе, который по ходу этого сезона закрепился в качестве основного центрального полузащитника "сорок", а в декабре заключил новый контракт.



Этот сезон был оборван для Шона травмой связок колена в марте, однако он сделал достаточно, чтобы произвести впечатление на Сульшера.