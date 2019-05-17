"Юнайтед" хочет Де Лигта и Лонгстаффа
"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту и надеется приобрести полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа.
Ранее в мае главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер объявил, что грядущим летом его клуб сосредоточится на приглашении молодых талантов, а не готовых звезд. Под этот критерий отлично подходят Де Лигт и Лонгстафф.
Вопреки слухам о том, что "Юнайтед" потерял интерес к Де Лигту из-за склонности того к полноте, The Telegraph утверждает, что "дьяволы" продолжают борьбу за Маттейса, а сам Маттейс находит клуб с "Олд Траффорд" привлекательным направлением для развития своей карьеры, даже без Лиги Чемпионов.
Sky Sports в свою очередь раскрывает другую трансферную цель "Юнайтед". Речь идет о 21-летнем Лонгстаффе, который по ходу этого сезона закрепился в качестве основного центрального полузащитника "сорок", а в декабре заключил новый контракт.
Этот сезон был оборван для Шона травмой связок колена в марте, однако он сделал достаточно, чтобы произвести впечатление на Сульшера.
17.05.2019 14:00
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Де Лигту нужен сильный тренер, чтобы по ипалу мог ему дать в случае чего. С сульшерами поимеют второго Лукаку или Санчеза
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Прекрасно
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Ну что за орево, ахахха, Вудворд прекращай. Толстяк думаю заруинит оборону МЮ если перейдет, ибо с таким баблом (з/п будет порядка 350к+ думаю) сидеть на диете явно не будет. Будут из Лёшой Санычом псов выгуливать вместе. лол.
Середнячок Логнстафф може перейдет, но думаю тут цена вопроса уровня ван дика, это ж скам.
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можно кстати Эдегора из Витесса попробовать приобрести. Он единственный не из Аякса или ПСВ, попавший в символическую сборную Эре, так, к слову
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