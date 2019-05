Светская хроника за пятницу

"Реал" готовит предложение по Мохамеду Салаху. "Манчестер Юнайтед" обратился насчет Роберта Левандовски. "Эвертон" оценил Ришарлисона в 65 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" собирается сделать предложение по нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. (Canal+)



"Манчестер Сити", как и ПСЖ с "Барселоной" тоже готов выплатить отступные по контракту нападающего Антуана Гризманна, покидающего "Атлетико". (Sport)



"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. (Kicker)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха открыт к возвращению в "Юнайтед". (The Telegraph)



Агент нападающего "Юнайтед" Алексиса Санчеса провел встречи с директорами "Ювентуса" и "Интера". (Sky Sports)



Нападающий Пауло Дибала может покинуть "Ювентус" грядущим летом. В услугах аргентинца заинтересованы "Атлетико" и "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Барселона" интересуется Маркусом Рэшфордом из "Юнайтед", а также Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом из "Арсенала". (Mundo Deportivo)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо попал на радар к "Атлетико". (AS)



"Ливерпуль" проявляет интерес к 23-летнему голкиперу "Трабзонспора" Угурджану Чакыру. (Daily Express)



"Эвертон" потребует 65 миллионов фунтов от ПСЖ за нападающего Ришарлисона. (Star)



Атакующий полузащитник "Байера" Юлиан Брандт предпочитает дортмундскую "Боруссию", а не "Тоттенхэм" или "Ливерпуль". (Sky Sports)



"Лестер" не готов платить 40 млн. фунтов за полузащитника Юри Тилеманса. (The Telegraph)



Другое



Микель Артета, ассистент рулевого "Сити" Хосепа Гвардиолы, может возглавить "Лион". (L'Equipe)



Марсело Бьелса готов покинуть пост главного тренера "Лидса", потерпев неудачу в плей-офф Чемпионшипа. (Daily Mail)



Экс-полузащитник "Арсенала" Санти Касорла вернулся в сборную Испании после четырех лет перерыва. (Daily Mail)