Светская хроника за пятницу
"Реал" готовит предложение по Мохамеду Салаху. "Манчестер Юнайтед" обратился насчет Роберта Левандовски. "Эвертон" оценил Ришарлисона в 65 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Реал" собирается сделать предложение по нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. (Canal+)
"Манчестер Сити", как и ПСЖ с "Барселоной" тоже готов выплатить отступные по контракту нападающего Антуана Гризманна, покидающего "Атлетико". (Sport)
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. (Kicker)
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха открыт к возвращению в "Юнайтед". (The Telegraph)
Агент нападающего "Юнайтед" Алексиса Санчеса провел встречи с директорами "Ювентуса" и "Интера". (Sky Sports)
Нападающий Пауло Дибала может покинуть "Ювентус" грядущим летом. В услугах аргентинца заинтересованы "Атлетико" и "Юнайтед". (Daily Mirror)
"Барселона" интересуется Маркусом Рэшфордом из "Юнайтед", а также Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом из "Арсенала". (Mundo Deportivo)
Защитник "Челси" Маркос Алонсо попал на радар к "Атлетико". (AS)
"Ливерпуль" проявляет интерес к 23-летнему голкиперу "Трабзонспора" Угурджану Чакыру. (Daily Express)
"Эвертон" потребует 65 миллионов фунтов от ПСЖ за нападающего Ришарлисона. (Star)
Атакующий полузащитник "Байера" Юлиан Брандт предпочитает дортмундскую "Боруссию", а не "Тоттенхэм" или "Ливерпуль". (Sky Sports)
"Лестер" не готов платить 40 млн. фунтов за полузащитника Юри Тилеманса. (The Telegraph)
Другое
Микель Артета, ассистент рулевого "Сити" Хосепа Гвардиолы, может возглавить "Лион". (L'Equipe)
Марсело Бьелса готов покинуть пост главного тренера "Лидса", потерпев неудачу в плей-офф Чемпионшипа. (Daily Mail)
Экс-полузащитник "Арсенала" Санти Касорла вернулся в сборную Испании после четырех лет перерыва. (Daily Mail)
17.05.2019 13:40
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Последние комментарии:
Мю решило своего Игуаина поиметь... При всем уважении к Левандовски, поздне ему уже в АПЛ ехать
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Короче сливаем Мо в Реал за 150+ и за эти деньги берем Заху, Вернера и Брандта
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"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. (Kicker)
Ищо года 2 попилит, а потом когда уже будет спад можна и на зароботки в МЮ. Ибо Вудворд запилит счас за мультов 100 этого пенсионера, но тип что перейдет только через 2 сезона. Многоходовка. Маркетинг. Красиво.
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха открыт к возвращению в "Юнайтед". (The Telegraph)
Видно у пацана яиць нету в топ клубе себе попробывать. Так и будет по середнякам шастать.
Агент нападающего "Юнайтед" Алексиса Санчеса провел встречи с директорами "Ювентуса" и "Интера". (Sky Sports)
МЮ днишко ищо то, даже теплую ванну и бабло Лёша Саныч не выдерживает. Микроклимат в раздевалки на уровне ЧШ не иначе.
"Барселона" интересуется Маркусом Рэшфордом из "Юнайтед"
Пля, он же оверрейтед реально, бей беги для него ито сложно реализовывать. Думаю Барса не дундуки.
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заверните Тилеманса
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Атакующий полузащитник "Байера" Юлиан Брандт предпочитает дортмундскую "Боруссию", а не "Тоттенхэм" или "Ливерпуль". (Sky Sports)
Зассал конкуренции в финалисте лч. Лох короч
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"Эвертон" потребует 65 миллионов фунтов от ПСЖ за нападающего Ришарлисона. (Star)
Какой прикол продавать с наваром всего в 15млн??
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