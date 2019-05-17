Стерлинг признался, что был большим фанатом "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что в юные годы был большим фанатом "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд Стерлинг помог "Сити" стать первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить титул Премьер-Лиги. Предыдущий раз это удавалось еще "Юнайтед" — клубу, который совсем не безразличен Рахиму и которому он еще никогда не забивал с момента переезда на "Этихад".



"Мне особо не стоит этого рассказывать — не сейчас, точно не сейчас! Но в юности я был большим фанатом "Юнайтед".



"У меня была старая форма "Юнайтед", со времен, когда они последний раз выигрывали Кубок Англии. Также я был на финале в 2007 году (проигранном "Челси")".



"Если эта история сможет вдохновить двух-трех детей, то я рассказал ее не напрасно. Именно такое ощущение было у меня самого в то время".



"Если есть ребенок, который мечтает стать футболистом, надеюсь, моя история придаст ему мотивации", — сообщил экс-игрок "Ливерпуля" Daily Mirror.