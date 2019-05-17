Тони Пьюлис покинул "Мидлсбро"

Тони Пьюлис покинул должность главного тренера "Мидлсбро", не сумев вернуть клуб в Премьер-Лигу.

Пьюлис тренировал "речников" с декабря 2017, но с поставленной боссами клуба задачей так и не справился.



В прошлом сезоне "Боро" уступил в полуфинале плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилле", а в этот раз финишировал в одном очке от зоны плей-офф.



Также у боссов клуба с "Риверсайда" были претензии к игре команды. При Пьюлисе в этом сезоне "Боро" забил только 49 голов в 46 матчах.



Подведя итоги сезона, "Мидлсбро" решил не продлевать 18-месячный контракт экс-наставника "Стоука", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича".