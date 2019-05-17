Саутгейт не собирается уводить сборную Англии с поля в случае расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не собирается уводить свою команду с поля в случае проявлений расизма.

Во время последнего международного перерыва, когда англичане проводили матч в Подгорице против сборной Черногории в рамках отбора к Евро-2020, сразу несколько подопечных Саугейта, включая Данни Роуза и Каллума Хадсон-Одои, подверглись расистским оскорблениям со стороны местных болельщиков.



Тогда же игроки сборной Англии открыто высказывались насчет идеи уходить с поля, если подобное повторится, однако Саутгейт не уверен, что такое "символическое заявление" сработает.



"Я не думаю, что нам совершенно точно необходимы столь символические заявления о недопустимости таких вещей".



"Расизм — это совершенно недопустимо, но я не уверен, что будет толк, если увести команду с поля. Что это изменит? Мы должны стремиться изменить ситуацию каким-нибудь другим образом — например, через воспитание общества".



"Я знаю, что существуют разные мнения на этот счет. Одни люди считают, что это было бы правильным, другие не так в этом уверены. Чувства моих игроков — это самое важное для меня", — цитирует Саутгейта Sky Sports.