Альваро Мората не хочет возвращаться в "Челси"

Альваро Мората Нападающий "Атлетико" Альваро Мората заявил, что не заинтересован в возвращении в "Челси" по окончании сезона.

Проведя 18 тяжелых и разочаровывающих месяцев на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората присоединился к "Атлетико", который имеет опцию продления его аренды на следующий сезон.

Возвращение Мораты могло бы стать вынужденной мерой для "синих" на случай, если клуб откажется от Гонсало Игуаина и не сможет отсрочить трансферный запрет ФИФА, однако 26-летний испанец не хочет второго шанса в Премьер-Лиге.

"Я хочу быть здесь, и я собираюсь сделать все возможное, чтобы продолжить играть здесь. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы оказаться здесь, а теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться".

"Я даже не рассматриваю вариант с переходом в другой клуб. Я счастлив и думаю, что способен многого добиться здесь. Ничего другого у меня нет на уме. Я хочу провести в "Атлетико" все оставшиеся годы своей карьеры и быть как можно более важным игроком в будущем", — цитирует Морату Daily Mail.

Добавим, что в 15 матчах Ла Лиги за "Атлетико" Мората забил шесть голом. Выступая за "Челси", Альваро отличился 24 раза в 72 поединках.


Метки Атлетико, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. john-jones 17.05.2019 11:21 # john-jones
    Слава богу, а то мы то думали, что опять придется его лицезреть

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  2. liverpool1892est 17.05.2019 11:16 # liverpool1892est
    Да что за безобразие такое твориться,все ссут кому не лень то на Челси то на МЮ!!!

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  3. electric 17.05.2019 11:14 # electric
    Ушел на повышение и не хочет возвращаться - всё размеренно и толково расчехлил. Чего горят челсидоры и пенсопитеки хз.

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  4. klementino 17.05.2019 10:31 # klementino
    Можно подумать Челси желает возвращения этого чмыря

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  5. firmino9 17.05.2019 10:28 # firmino9
    Так открыто сказал, правильно

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  6. makeewadim 17.05.2019 10:24 # makeewadim
    Стандартный человек быта, переобувается не смотря на разный цвет шнурков.

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  7. sellman 17.05.2019 10:19 # sellman
    Мразь.
    Кто это полено назад возьмет?
    бесхребетное бескостное нападающее

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  8. botan1k 17.05.2019 10:14 # botan1k
    В МЮ его. Вудворд действуй. Пара Лукаку-Мората наведет шороху в АПЛ.

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  9. stamford-bridge 17.05.2019 10:10 # stamford-bridge
    там ему и место
    уж лучше отгонять сезон с зелёным, но боевитым и голодным Абрахамом, чем с этой испанкой

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