Альваро Мората не хочет возвращаться в "Челси"
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората заявил, что не заинтересован в возвращении в "Челси" по окончании сезона.
Проведя 18 тяжелых и разочаровывающих месяцев на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората присоединился к "Атлетико", который имеет опцию продления его аренды на следующий сезон.
Возвращение Мораты могло бы стать вынужденной мерой для "синих" на случай, если клуб откажется от Гонсало Игуаина и не сможет отсрочить трансферный запрет ФИФА, однако 26-летний испанец не хочет второго шанса в Премьер-Лиге.
"Я хочу быть здесь, и я собираюсь сделать все возможное, чтобы продолжить играть здесь. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы оказаться здесь, а теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться".
"Я даже не рассматриваю вариант с переходом в другой клуб. Я счастлив и думаю, что способен многого добиться здесь. Ничего другого у меня нет на уме. Я хочу провести в "Атлетико" все оставшиеся годы своей карьеры и быть как можно более важным игроком в будущем", — цитирует Морату Daily Mail.
Добавим, что в 15 матчах Ла Лиги за "Атлетико" Мората забил шесть голом. Выступая за "Челси", Альваро отличился 24 раза в 72 поединках.
17.05.2019 10:00
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Слава богу, а то мы то думали, что опять придется его лицезреть
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Да что за безобразие такое твориться,все ссут кому не лень то на Челси то на МЮ!!!
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Ушел на повышение и не хочет возвращаться - всё размеренно и толково расчехлил. Чего горят челсидоры и пенсопитеки хз.
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Можно подумать Челси желает возвращения этого чмыря
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Так открыто сказал, правильно
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Стандартный человек быта, переобувается не смотря на разный цвет шнурков.
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Мразь.
Кто это полено назад возьмет?
бесхребетное бескостное нападающее
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В МЮ его. Вудворд действуй. Пара Лукаку-Мората наведет шороху в АПЛ.
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там ему и место
уж лучше отгонять сезон с зелёным, но боевитым и голодным Абрахамом, чем с этой испанкой
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