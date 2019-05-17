Альваро Мората не хочет возвращаться в "Челси"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората заявил, что не заинтересован в возвращении в "Челси" по окончании сезона.

Проведя 18 тяжелых и разочаровывающих месяцев на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората присоединился к "Атлетико", который имеет опцию продления его аренды на следующий сезон.



Возвращение Мораты могло бы стать вынужденной мерой для "синих" на случай, если клуб откажется от Гонсало Игуаина и не сможет отсрочить трансферный запрет ФИФА, однако 26-летний испанец не хочет второго шанса в Премьер-Лиге.



"Я хочу быть здесь, и я собираюсь сделать все возможное, чтобы продолжить играть здесь. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы оказаться здесь, а теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться".



"Я даже не рассматриваю вариант с переходом в другой клуб. Я счастлив и думаю, что способен многого добиться здесь. Ничего другого у меня нет на уме. Я хочу провести в "Атлетико" все оставшиеся годы своей карьеры и быть как можно более важным игроком в будущем", — цитирует Морату Daily Mail.



Добавим, что в 15 матчах Ла Лиги за "Атлетико" Мората забил шесть голом. Выступая за "Челси", Альваро отличился 24 раза в 72 поединках.