Роуз: "Заинтересованный во мне клуб думал, что я мог сойти с ума"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз поведал, что прошлым летом некий клуб, который хотел купить его, отправил его провериться, не сошел ли Данни с ума.

Прошлым летом, готовясь со сборной Англии к Чемпионату Мира в России, Роуз дал несколько резонансных интервью. Дани рассказывал о своей затяжной депрессии, причиной которой стали травма колена и трагедия в семье.



В то время депрессия не просто была настроением Роуза, а медицинским диагнозом, который ему поставили доктора. И это насторожило заинтересованный в 28-летнем защитнике клуб.



"Летом я общался с другим клубом, и они сказали: "Наш клуб хотел бы встретиться с тобой и проверить тебя, не сошел ли ты с ума". Это все из-за того, что я сказал и через что я прошел".



"Мне было неловко. Что бы ни приключилось со мной, это, как мне кажется, не влияло на то, как я делаю свою работу. Я по-прежнему знаю, что всегда выкладываюсь на 100 процентов".



"В конце концов они так и не сделали свое предложение, но от одной мысли, что люди могли посчитать тебя спятившим, становится неловко. Я по-прежнему зол. Если такое повторится, я определенно откажусь от проверки", — цитирует Роуза The Guardian.