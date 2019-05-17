Лучшие голы Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сезоне 2018/19.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 925

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Последние комментарии:




  1. rj1992 17.05.2019 09:25 # rj1992
    Ремзи, красивая была вся атака и завершение. Голы из далёка красивые пушки , но без смысла

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  2. mihajlo-fan 17.05.2019 09:21 # mihajlo-fan
    Гол Компани. В важном матче, забил капитан, игра плохо шла, первый его дальний удар с 13 года. Все сошлось. После этого гола, колбаса уже никогда в жизни не слезит со страпона. Определенно гол сезона

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  3. rap-woiska 17.05.2019 08:53 # rap-woiska
    Таунсед.

    гол азар= гол фирмы в раму аснала, ток пенсы будут отрицать лаол.

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  4. central-07 17.05.2019 08:48 # central-07
    По красоте - Рэмси
    По важности - Компани
    По зрелищности - Таунсенд

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  5. jose-enrique 17.05.2019 08:16 # jose-enrique
    Таунсенд вне конкуренции.

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  6. villas-boas 17.05.2019 08:11 # villas-boas
    1.Азар
    2.Таунсенд
    3.Компани

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  7. makkenli 17.05.2019 08:07 # makkenli
    Таунсэнд пушка года!

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