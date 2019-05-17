Лучшие голы Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сезоне 2018/19.
17.05.2019 08:00
Просмотров: 925
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сезоне 2018/19.
17.05.2019 08:00
Просмотров: 925
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Последние комментарии:
Ремзи, красивая была вся атака и завершение. Голы из далёка красивые пушки , но без смысла
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Гол Компани. В важном матче, забил капитан, игра плохо шла, первый его дальний удар с 13 года. Все сошлось. После этого гола, колбаса уже никогда в жизни не слезит со страпона. Определенно гол сезона
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Таунсед.
гол азар= гол фирмы в раму аснала, ток пенсы будут отрицать лаол.
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По красоте - Рэмси
По важности - Компани
По зрелищности - Таунсенд
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Таунсенд вне конкуренции.
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1.Азар
2.Таунсенд
3.Компани
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Таунсэнд пушка года!
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