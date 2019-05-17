Компани: "Сити" голоден до трофеев как стая львов"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани предупредил, что его команда не насытилась победами в Премьер-Лиге и Кубке Лиги.

В ближайший уикенд у "горожан" будет возможность оформить требл. Чтобы выиграть свой третий трофей в этом сезоне, им необходимо преодолеть сопротивление "Уотфорда" в финале Кубка Англии.



Для Компани этот трофей может стать 10-м за время выступлений за "Сити", и бельгийский защитник голоден как никогда и готов всячески мотивировать своих партнеров по команде.



"Дело не в том, чтобы добавить еще одно достижение в мое резюме. Резюме не имеет значения для меня".



"Я знаю наверняка, что эта команда как стая львов. Когда эта команда голодна, они являются особенной командой".



"Я собираюсь сделать все возможное, чтобы эта команда почуяла кровь и стала еще голоднее. У нас большая команда, и мы осознаем это. Я полон желания сыграть в финале Кубка Англии, и я так мотивирован", — цитирует Компани Sky Sports.