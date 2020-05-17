Бекхэм вспомнил, как Фергюсон заставил его избавиться от ирокеза

Дэвид Бекхэм Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм вспомнил, как однажды сэр Алекс Фергюсон заставить его побрить свою голову.

На протяжении всей своей игровой карьеры Бекхэм щеголял модными прическами, а в преддверии матча за Суперкубок Англии против "Челси" в 2000 году решил удивить публику ирокезом.

Опасаясь негативной реакции Фергюсона, Бекхэм попытался скрыть ирокез, однако сэр Алекс раскусил Дэвида и заставить того собственноручно постричься налысо перед выходом на поле "Уэмбли".

"Я зашел в раздевалку, и он не видел моего ирокеза, потому что я слишком боялся даже показать его ему".

"За день до этого я приехал на тренировку в шапочке, тренировался в шапочке, прибыл в отель в шапочке, обедал и завтракал в шапочке, ехал в автобусе на стадион тоже в шапочке".

"Затем, готовясь к матчу, я ее снял, а он (Фергюсон) сказал мне: "Иди и сбрей это". Я попытался отшутиться, но он такой: "Нет, я серьезно. Пойди и сбрей это".

"Поэтому мне пришлось найти пару ножниц и состричь свой ирокез на "Уэмбли". Тренера нужно слушаться", — сообщил Бекхэм Otro.

Добавим, что по окончании того сезона 2000/01 Бекхэму все-таки удалось исполнить свою мечту об ирокезе, с которым он поехал в сборную Англии.


Метки Бекхэм, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 17.05.2019 07:23 # van-der-slav
    Ферги наверно и сейчас бы погбецо заставил сбрить все к херам чтоб нечего было красить. Хотя погбецо он бы скорее продал нежели нянчился с ним

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  2. liverpool1892est 17.05.2019 06:30 # liverpool1892est
    Еще одно неопровержимое доказательство,что САФ пидорасина...кто не согласен со мной,то пусть кинет в меня бутсой:)

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  3. muaxaxaxa 17.05.2019 06:29 # muaxaxaxa
    Ахахха, забавная история.
    Представляю какую бы истерику закатил черный, если бы ему сейчас сказали сбрить ту хуйню что он любит лепить у себя на кочане.

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