Бекхэм вспомнил, как Фергюсон заставил его избавиться от ирокеза
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм вспомнил, как однажды сэр Алекс Фергюсон заставить его побрить свою голову.
На протяжении всей своей игровой карьеры Бекхэм щеголял модными прическами, а в преддверии матча за Суперкубок Англии против "Челси" в 2000 году решил удивить публику ирокезом.
Опасаясь негативной реакции Фергюсона, Бекхэм попытался скрыть ирокез, однако сэр Алекс раскусил Дэвида и заставить того собственноручно постричься налысо перед выходом на поле "Уэмбли".
"Я зашел в раздевалку, и он не видел моего ирокеза, потому что я слишком боялся даже показать его ему".
"За день до этого я приехал на тренировку в шапочке, тренировался в шапочке, прибыл в отель в шапочке, обедал и завтракал в шапочке, ехал в автобусе на стадион тоже в шапочке".
"Затем, готовясь к матчу, я ее снял, а он (Фергюсон) сказал мне: "Иди и сбрей это". Я попытался отшутиться, но он такой: "Нет, я серьезно. Пойди и сбрей это".
"Поэтому мне пришлось найти пару ножниц и состричь свой ирокез на "Уэмбли". Тренера нужно слушаться", — сообщил Бекхэм Otro.
Добавим, что по окончании того сезона 2000/01 Бекхэму все-таки удалось исполнить свою мечту об ирокезе, с которым он поехал в сборную Англии.
17.05.2019 06:00
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Ферги наверно и сейчас бы погбецо заставил сбрить все к херам чтоб нечего было красить. Хотя погбецо он бы скорее продал нежели нянчился с ним
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Еще одно неопровержимое доказательство,что САФ пидорасина...кто не согласен со мной,то пусть кинет в меня бутсой:)
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Ахахха, забавная история.
Представляю какую бы истерику закатил черный, если бы ему сейчас сказали сбрить ту хуйню что он любит лепить у себя на кочане.
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