Итоги сезона Премьер-Лиги 2018/19. Середняки

В недавно завершившемся сезоне Премьер-Лиги был хорошо заметен класс середнячков — группы команд, сражавшихся за неофициальное звание лучшей за пределами топ-6. Во второй части итогов кампании 2018/19 — шестерка коллективов, расположившихся на местах с седьмого по 12-е.





КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Лука Миливоевич — 12

Лучший ассистент: Джеймс Макартур — 6

Лучший игрок: Уилфрид Заха

Разочарование: Макс Майер

Открытие: Аарон Ван Биссака



Ожидания



В случае с "Кристал Пэлас" всегда есть ожидание американских горок по ходу сезона и того, что "орлы" в Премьер-Лиге способны на все — опуститься в зону вылета или обыграть претендента на чемпионство в самый неожиданный для этого момент. С Роем Ходжсоном стабильности в игре "Пэлас" должно было прибавиться, но характер команды, неизменный на протяжении многих лет, должен был дать о себе знать.



Сезон



Хоть в зоне вылета впервые за долгое время "Пэлас" не побывал, но неудачный период в игре команды все же был и пришелся он традиционно на стартовый отрезок сезона — привычка начинать чемпионат, сонно потягиваясь, никуда не делась. Но, что интересно, даже допуская серии из трех поражений, "орлы" практически в каждой проигранной игре имели шансы добыть лучший результат и в итоге ни разу за весь чемпионат не уступили крупно, что уже можно считать для них большим прогрессом.



По-настоящему же включилась команда Роя Ходжсона уже в декабре, когда сенсационно обыграла "Манчестер Сити" на "Этихад", продемонстрировав игру высокого уровня. Лидеры "Пэлас", ставшие по воле Ходжсона партнерами по линии атаки, Уилфрид Заха и Андрос Таунсенд, как и раньше, были нестабильны, но в те дни, когда вставали на газон с правильной ноги, выглядели связкой, способной пройти любую оборону. Завершил сезон "Пэлас" рядом ярких побед и традиционно оставил впечатление, что, если бы чемпионат продлился еще месяц, "орлы" бы взлетели в еврокубковую зону.



Оценка



Хорошо. Несмотря на уже традиционную задержку на старте, в этот раз "Кристал Пэлас" играл стабильнее, а игроки относились к своей работе с большим профессионализмом, не допуская периодов, когда победить "орлов" мог любой желающий. Рой Ходжсон сумел создать условия, в которых неплохой уже давно состав "Пэлас" дает результат, достойный вложений в зарплату игроков, а у болельщиков не возникают вопросы, почему индивидуально сильные исполнители часто отбывают номер на поле.



УОТФОРД



Лучший бомбардир: Жерар Деулофеу — 10

Лучший ассистент: Абдулайе Дукуре — 7

Лучший игрок: Жерар Деулофеу

Разочарование: Натаниэль Чалоба

Открытие: Уилл Хьюз



Ожидания



"Уотфорд" традиционно не отличался большой активностью на трансферном рынке, приобретая игроков, за которыми уже давно наблюдали скауты клуба, и перекладывая карты из одного кармана в другой в рамках созданной давно корпорации на основе итальянского "Удинезе". Прежде традицией "Уотфорда" было то, что при семействе Поццо ни один менеджер не сумел провести больше года у руля команды, а Хави Грасия не выглядел в концовке прошлого сезона человеком, способным изменить эту тенденцию.



Сезон



Но, как оказалось — трансферы не особо были нужны команде, которая хорошо провела предсезонную подготовку и стартовала с четырех побед, дважды поднимаясь на первое место. Безусловно, "Уотфорд" воспользовался удачным календарем на старте сезона, но нет сомнений и в том, что Хави Грасии удалось идеально подвести команду к началу чемпионата. Испанский менеджер использовал летнее межсезонье с максимальной пользой, изучив лучшие качества имеющихся игроков и создав условия для того, чтобы его футболисты раскрылись на футбольном поле.



Лучшим примером того, как Грасия смог раскрыть талант попавшего в его руки игрока, был прогресс Жерара Деулофеу — безумно талантливого вингера, который до сих пор не отличался стабильностью и считался неприкаянным игроком, который способен как решить исход игры в одиночку, так и потеряться на поле или сыграть максимально эгоистично. То, что Деулофеу провел свой лучший сезон в карьере и снова напомнил о своем таланте — заслуга Хави Грасии, ставшего первым менеджером "Уотфорда" при Поццо, проработавшим тут полтора сезона.



Оценка



Хорошо. Сейчас мы даем оценку только выступлениям "Уотфорда" в чемпионате, но в случае, если "шершням" удастся выиграть Кубок Англии в субботу, сезон будет выдающимся. Наверное, если бы "Уотфорд" был чуть более прагматичным в матчах с командами из топ-6 и не пытался бы играть с ними в открытый футбол, турнирное положение команды в итоговой таблице было бы еще лучше, но в таком случае "шершни" перестали бы быть самими собой. Именно в том, что они в каждой игре старались играть на победу, и была сила "Уотфорда" в этом сезоне.



ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Марко Арнаутович — 10

Лучший ассистент: Марк Нобл, Роберт Снодграсс — по 5

Лучший игрок: Лукаш Фабиански

Разочарование: Джек Уилшер

Открытие: Деклан Райс



Ожидания



"Вест Хэм" продолжил вкладывать деньги в усиление состава состоявшимися игроками под именитого менеджера, призванного вывести клуб на новый уровень. Наверное, в другом чемпионате для крепкого середнячка сам факт прихода такого специалиста, как Мануэль Пеллегрини, вместе с рядом игроков "из Лиги Чемпионов" гарантировал бы как минимум попадание в еврокубки. Но в Премьер-Лиге конкуренция настолько высока, что для "Вест Хэма", даже с таким солидным усилением, реальным ориентиром было только седьмое место, а на деле вышло и того хуже.



Сезон



Новый менеджер и очередная порция новых игроков, приглашавшихся под основу, нуждались в периоде адаптации, который для "Вест Хэма" прошел непросто — четыре поражения на старте сезона стали жестокой реальностью для Мануэля Пеллегрини. Но стоит отдать должное мудрому чилийскому тренеру, он не стал паниковать и вселил в команду уверенность, что сложный период пройдет уже скоро. Победы над "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед", ничья с "Челси" стали демонстрацией высокого потенциала команды, но злой рок поставил перед "Вест Хэмом" еще один барьер — началась эпидемия травм, выкосившая ряд игроков, на которых возлагались большие надежды.



Что интересно и важно для будущего команды, даже с переполненным лазаретом и выпавшим на некоторое время из-за заманчивого китайского предложения Арнаутовичем, "Вест Хэм" оставался конкурентоспособным и добывал результат. В команде, которая значительно прибавила в плане длины скамейки и выбора исполнителей, даже в отсутствие привычных лидеров находились игроки, способные сделать разницу. Чаще всего им был Фелипе Андерсон, но в ряде матчей вели партнеров за собой и игроки, не считавшиеся основными перед стартом сезона: Чичарито, Роберт Снодграсс, Лукас Перес.



Оценка



Хорошо. Для своего первого в новой команде сезона, омраченного эпидемией травм, Мануэль Пеллегрини дал хороший результат. "Вест Хэм" не сражался за выживание, во многих матчах выглядел очень достойно и, даже на фоне соперников из топ-6, демонстрировал значительно возросший класс. Если летом удастся избежать потерь, а осенью — травм, то в следующем сезоне "Вест Хэм" будет очень грозной силой и одним из главных претендентов на то, чтобы расколоть топ-6.



ЛЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Джейми Варди — 18

Лучший ассистент: Рикарду Перейра, Джеймс Мэддисон — по 6

Лучший игрок: Харри Магуайр

Разочарование: Адриен Силва

Открытие: Харви Барнс



Ожидания



"Лестер" воспринимался крепким середнячком, который вряд ли способен попасть в топ-6, но за седьмую позицию вполне мог бы побороться. Состав "лис" был достаточно хорош, но проблемой было то, что ряд перспективных игроков (Демарай Грей, Келечи Ихеаначо, Харви Барнс) не могли реализовать свой потенциал при предшественниках Клода Пюэля. Чемпионский состав "Лестера" и чемпионский стиль команды уже не давали достойного результата, а трансформация коллектива проходила сложно.



Сезон



Клод Пюэль предпринял попытку поменять стиль игры "Лестера", но стал еще одним тренером, не сработавшимся со сложным коллективом ветеранов. Команда, привыкшая играть в контратакующей манере, в штыки приняла философию француза, делавшего ставку на контроль мяча в центре поля и позиционные атаки. В какой-то момент наиболее авторитетные игроки команды — Джейми Варди и Каспер Шмейхель — стали открыто заявлять, что игрокам не нравится то, что требует от них Клод Пюэль. При этом "Лестер" в некоторых матчах был по-настоящему хорош, обыграв "Челси" и " Манчестер Сити", но Пюэлю не простили того, что он решил принести в жертву Кубок Лиги, когда была реальная возможность побороться за трофей, ради каких-то локальных успехов в чемпионате. Кроме того, победы над "Челси" и "Сити" не были подкреплены результатами в матчах с соперниками попроще, и когда "лисы" проиграли дома "Кардиффу" сразу же после того как, выиграли у чемпиона, стало ясно, что Пюэль не зря с первого дня чемпионата был фаворитом на первую отставку сезона.



Нестабильность "Лестера" в первом круге во многом была вызвана и той трагедией, которая произошла на стадионе с вертолетом владельца клуба Вишая Шривадханапрабхи — команда была близка по духу с президентом и пропустила через себя все сложные эмоции, связанные с гибелью тайского бизнесмена. Впрочем, его сын показал себя достойной заменой отца во главе клуба и быстро среагировал на зарождавшийся в раздевалке конфликт между ветеранами и менеджером. Приход Брендана Роджерса стал моментом перезагрузки для коллектива и перспективной ставкой на будущее.



Оценка



Удовлетворительно. "Лестер" пережил непростой сезон и, кажется, наконец, завершил переход от чемпионского состава к новой команде, в которой появятся новые лидеры: Джеймс Мэддисон, Демарай Грей, Харри Магуайр, Харви Барнс. Все так же важны для "Лестера" Джейми Варди, Уэс Морган и Каспер Шмейхель, но приход Брендана Роджерса должен стать моментом, когда у руля команды оказался авторитетный специалист, при котором раздевалкой будет управлять менеджер, а не группа ветеранов во главе с Варди.



ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Ришарлисон, Гульфи Сигурдссон — по 13

Лучший ассистент: Гульфи Сигурдссон — 6

Лучший игрок: Андре Гомеш

Разочарование: Йерри Мина

Открытие: Доминик Калверт-Левин



Ожидания



Руководство "Эвертона" потратило немало времени, усилий и денег для того, чтобы переманить из "Уотфорда" Марку Силву и Ришарлисона, но у многих экспертов и поклонников команды возникали сомнения в том, что португалец и бразилец были нужными людьми для "ирисок". В отношении игрока возникали сомнения в том, стоит ли он уплаченных за него денег, а вот португальский менеджер оставался неоднозначным персонажем, слишком часто менявшим места работы за время своей стремительной карьеры.



Сезон



Ришарлисон снял все вопросы по целесообразности того, чтобы сделать его рекордным подписанием "Эвертона", очень быстро — во многих матчах он действительно делал разницу для "ирисок", пусть и иногда — в худшую сторону, за счет своей несдержанности и необязательных карточек. А вот по Марку Силве опасения изначально подтвердились, так как большую часть сезона команда была такой же нестабильной, как и при его предшественниках.



Наверное, если бы ничего не изменилось — вопросы по способности португальца стать человеком, который обеспечит "Эвертону" условия для прогресса в игровой плоскости, возникли бы и у руководителей клуба. Но, к счастью для Силвы, он сумел показать результаты своей работы в тот момент, когда сомнения стали закрадываться и в головы людей, поверивших в него без оглядки. С наступлением весны в игре команды что-то щелкнуло, переключилось, и она вышла на качественно новый уровень взаимопонимания, целостности и управляемости.



Оценка



Хорошо. Так как завершил сезон "Эвертон" на мажорной ноте, то и впечатление от чемпионата в целом остается положительным. В своих лучших матчах в концовке чемпионата "ириски" продемонстрировали конкурентоспособность на фоне самых сильных соперников. При этом у команды, наконец, появился свой стиль и целостный рисунок игры. Фундамент был заложен в центре поля, где связка Идриссы Гейе и Андре Гомеша закусывала даже такими оппонентами, как Нголо Канте и Поль Погба, а в атаке гарантировали результат Ришарлисон, Бернард и Сигурдссон. Увы, но есть большие сомнения на предмет того, удастся ли "Эвертону" удержать Гейе и Гомеша, охоту на которых открыли гранды, а без них Марку Силве придется все начинать сначала.



ВУЛВЕРХЭМПТОН УОНДЕРЕРС



Лучший бомбардир: Рауль Хименес — 13

Лучший ассистент: Жоау Моутиньо — 8

Лучший игрок: Рауль Хименес

Разочарование: нет

Открытие: Морган Гиббс-Уайт



Ожидания



"Вулверхэмптон" выглядел и по составу, и по игре, и по финансовым возможностям самым сильным новичком сезона. Проект, который построили на базе "волков" китайские инвесторы в сотрудничестве с Жорже Мендешем, не был пустышкой, так как деньги вкладывались разумно и системно — не только в усиление состава, но и в тренировочную базу клуба, стадион, академию.



Сезон



"Вулверхэмптон" оправдал все возложенные на команду надежды как на новую силу в английском чемпионате. С первого тура не было никаких сомнений в том, что "волки" пришли в Премьер-Лигу всерьез и надолго и будут опасным соперником для всех. Свои лучшие качества команда Нуну Эшпириту Санту продемонстрировала в матчах с представителями топ-6, обыграв по ходу чемпионата все команды, которые в итоге составили пары еврокубковых финалистов сезона:"Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Мимолетом попал под раздачу и "Манчестер Юнайтед", а у "Манчестер Сити" "волки" отобрали очки в первом круге.



И быть бы "Вулверхэмптону" на месте "Манчестер Юнайтед" в топ-6, если бы не их удивительная расточительность в матчах с аутсайдерами. Гроза авторитетов Премьер-Лиги умудрилась отдать все шесть очков слабейшей команде лиги "Хаддерсфилду", проиграть "Кардиффу", "Брайтону" и "Саутгемптону", а усугубились проблемы с концентрацией и мотивацией, время от времени накрывавшие "Вулверхэмптон", обидным поражением от "Уотфорда" в полуфинале Кубка Англии, когда не удалось удержать фору в два мяча.



Оценка



Отлично. В любом случае "Вулверхэмптон" заслуживает только высшей оценки по итогу своего первого сезона в Премьер-Лиге после возвращения. Команда стала главным открытием сезона и оставила свежее, яркое впечатление, чего не удавалось новичкам из Чемпионшипа уже давно. Зачастую они ставят перед собой задачу сохранить завоеванное место в Премьер-Лиге любой ценой, но "Вулверхэмптону" удалось с ходу стать крепким середнячком, а в случае, если их обидчик в Кубке Англии уступит в финале "Манчестер Сити", "волки" сыграют в Лиге Европы.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru