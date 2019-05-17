Стоимость "Ливерпуля" превысила 1 миллиард фунтов

"Ливерпуль" перешагнул рубеж в 1 миллиард фунтов по оценочной стоимости клуба.

В сезоне 2018/19 "красные" до последнего сражались за титул Премьер-Лиги, а также второй год подряд добрались до финала Лиги Чемпионов, который им предстоит сыграть 1 июня.



Благодаря своим успехам на поле и за его пределами мерсисайдскому клубу удалось нарастить свою стоимость аж на 20 процентов — до 1.02 млрд. фунтов, о чем свидетельствует свежий отчет аудиторской компании Brand Finance.



Теперь "Ливерпуль" является шестым самым дорогим футбольным клубом мира. Дороже оцениваются только "Реал" (1.27 млрд. фунтов), "Барселона" (1.2 млрд. фунтов), "Бавария" (1.13 млрд. фунтов) и "Манчестер Сити" (1.08 млрд. фунтов).



