Стоимость "Ливерпуля" превысила 1 миллиард фунтов

Юрген Клопп и Джон Генри "Ливерпуль" перешагнул рубеж в 1 миллиард фунтов по оценочной стоимости клуба.

В сезоне 2018/19 "красные" до последнего сражались за титул Премьер-Лиги, а также второй год подряд добрались до финала Лиги Чемпионов, который им предстоит сыграть 1 июня.

Благодаря своим успехам на поле и за его пределами мерсисайдскому клубу удалось нарастить свою стоимость аж на 20 процентов — до 1.02 млрд. фунтов, о чем свидетельствует свежий отчет аудиторской компании Brand Finance.

Теперь "Ливерпуль" является шестым самым дорогим футбольным клубом мира. Дороже оцениваются только "Реал" (1.27 млрд. фунтов), "Барселона" (1.2 млрд. фунтов), "Бавария" (1.13 млрд. фунтов) и "Манчестер Сити" (1.08 млрд. фунтов).

Самые дорогие клубы в 2019 году


Метки Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 17.05.2019 00:31 # slash-lfc
    Какой же Клопп топ и Генри.

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  2. leon-britton 17.05.2019 00:13 # leon-britton
    Даже в этом рейтинге КОРОЛИ ссут на портовых бестрофейников. Скриньте.

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  3. mancunia-planet 17.05.2019 00:06 # mancunia-planet
    А количество титулов АПЛ осталось неизменно, нуль

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