"Шеффилд Юнайтед" взял кредит у семьи Усамы Бен Ладена

Семья самого известного террориста в мире Усамы Бен Ладена предоставила "Шеффилд Юнайтед" кредит на 3 миллиона фунтов.

Как известно, сезон 2018/19 "Шеффилд Юнайтед" завершил на втором месте в Чемпионшипе и в следующей кампании будет выступать в Премьер-Лиге.



Дела "клинков" идут отлично, несмотря на продолжающийся уже несколько лет конфликт совладельцев клуба Кевина Маккейба и принца Абдуллы бин Мусаад бин Абдул Азиза.



В четверг английский бизнесмен и саудовский принц в очередной раз встретились в суде, а самым интересным моментом рутинного процесса стало признание адвоката принца Абдуллы о том, что "Шеффилд Юнайтед" взял взаймы у Салеха Мухаммеда Бен Ладена, входящего в семью бывшего лидера "Аль-Каиды".



Отдельно адвокат подчеркнул, что Маккейб был в курсе источника денег и никаких возражений не высказал, сообщает The Guardian.