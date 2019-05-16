"Шеффилд Юнайтед" взял кредит у семьи Усамы Бен Ладена
Семья самого известного террориста в мире Усамы Бен Ладена предоставила "Шеффилд Юнайтед" кредит на 3 миллиона фунтов.
Как известно, сезон 2018/19 "Шеффилд Юнайтед" завершил на втором месте в Чемпионшипе и в следующей кампании будет выступать в Премьер-Лиге.
Дела "клинков" идут отлично, несмотря на продолжающийся уже несколько лет конфликт совладельцев клуба Кевина Маккейба и принца Абдуллы бин Мусаад бин Абдул Азиза.
В четверг английский бизнесмен и саудовский принц в очередной раз встретились в суде, а самым интересным моментом рутинного процесса стало признание адвоката принца Абдуллы о том, что "Шеффилд Юнайтед" взял взаймы у Салеха Мухаммеда Бен Ладена, входящего в семью бывшего лидера "Аль-Каиды".
Отдельно адвокат подчеркнул, что Маккейб был в курсе источника денег и никаких возражений не высказал, сообщает The Guardian.
16.05.2019 23:00
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Рецепт успеха.
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Взорвут АПЛ
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Так Бин Ладен же актер из Голливуда. Все давно знают!
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Уже даже американцы признали, что Бен Ладен не террорист. Ну и и долбень, михайло
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организовал все пухлах
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