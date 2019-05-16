"Шеффилд Юнайтед" взял кредит у семьи Усамы Бен Ладена

Усама Бен Ладен Семья самого известного террориста в мире Усамы Бен Ладена предоставила "Шеффилд Юнайтед" кредит на 3 миллиона фунтов.

Как известно, сезон 2018/19 "Шеффилд Юнайтед" завершил на втором месте в Чемпионшипе и в следующей кампании будет выступать в Премьер-Лиге.

Дела "клинков" идут отлично, несмотря на продолжающийся уже несколько лет конфликт совладельцев клуба Кевина Маккейба и принца Абдуллы бин Мусаад бин Абдул Азиза.

В четверг английский бизнесмен и саудовский принц в очередной раз встретились в суде, а самым интересным моментом рутинного процесса стало признание адвоката принца Абдуллы о том, что "Шеффилд Юнайтед" взял взаймы у Салеха Мухаммеда Бен Ладена, входящего в семью бывшего лидера "Аль-Каиды".

Отдельно адвокат подчеркнул, что Маккейб был в курсе источника денег и никаких возражений не высказал, сообщает The Guardian.


Метки Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 23:00

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  1. lampard78 16.05.2019 23:54 # lampard78
    Рецепт успеха.

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  2. klementino 16.05.2019 23:20 # klementino
    Взорвут АПЛ

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  3. xin 16.05.2019 23:09 # xin
    Так Бин Ладен же актер из Голливуда. Все давно знают!

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  4. rentv 16.05.2019 23:06 # rentv
    Уже даже американцы признали, что Бен Ладен не террорист. Ну и и долбень, михайло

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  5. jack-willsher 16.05.2019 23:05 # jack-willsher
    организовал все пухлах

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