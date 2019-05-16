"Эвертон" и "Лестер" сделали запросы насчет Жан-Кевина Огюстена
"Эвертон" и "Лестер" сделали неофициальные запросы насчет нападающего "РБ Лейпцига" Жан-Кевина Огюстена.
Огюстена сватали в Премьер-Лигу еще в январе, и есть все шансы, что финал Кубка Германи против "Баварии" на следующей неделе станет его последним матчем за клуб из Лейпцига, утверждает The Telegraph.
Жан-Кевин выступает за "РБ Лейпциг" после своего перехода из ПСЖ в 2017 году. В этом сезоне 21-летний француз забил шесть голов, включая только три в Бундеслиге.
В "Эвертоне" Огюстен, оцениваемый в 20 миллионов евро (17.5 млн. фунтов), мог бы заменить не оправдывающего ожиданий Дженка Тосуна и добавить конкуренции молодому Доминику Калвер-Левина.
Также Жан-Кевин интересен "Лестеру", который внимательно следит за ситуацией, хотя и не спешит выдвигать свое предложение.
16.05.2019 21:00
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