"Эвертон" и "Лестер" сделали запросы насчет Жан-Кевина Огюстена

"Эвертон" и "Лестер" сделали неофициальные запросы насчет нападающего "РБ Лейпцига" Жан-Кевина Огюстена.

Огюстена сватали в Премьер-Лигу еще в январе, и есть все шансы, что финал Кубка Германи против "Баварии" на следующей неделе станет его последним матчем за клуб из Лейпцига, утверждает The Telegraph.



Жан-Кевин выступает за "РБ Лейпциг" после своего перехода из ПСЖ в 2017 году. В этом сезоне 21-летний француз забил шесть голов, включая только три в Бундеслиге.



В "Эвертоне" Огюстен, оцениваемый в 20 миллионов евро (17.5 млн. фунтов), мог бы заменить не оправдывающего ожиданий Дженка Тосуна и добавить конкуренции молодому Доминику Калвер-Левина.



Также Жан-Кевин интересен "Лестеру", который внимательно следит за ситуацией, хотя и не спешит выдвигать свое предложение.