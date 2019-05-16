"Ливерпуль" избавится от балласта на 100 миллионов фунтов

Юрген Клопп Грядущим летом "Ливерпуль" надеется выручить 100 миллионов фунтов с продажи игроков, которые находятся на периферии планов главного тренера Юргена Клоппа.

В предыдущие трансферные окна "красные" потратили огромные деньги на укрепление состава, совершив ряд дорогостоящих покупок вроде Виргила Ван Дейка или Алиссона.

Ранее Клопп уже дал понять, что на сей раз его клуб не планирует большой активности на трансферном рынке. Обладая и без того классным составом, "Ливерпуль" сосредоточится на продаже ненужных Юргену игроков.

По информации Liverpool Echo, мерсисайдский клуб уже получил целый ряд запросов по игрокам, которые возвращаются на "Энфилд" из аренды. В первую очередь речь идет о молодых талантах вроде Марко Груича и Харри Уилсона, каждый из которых оценивается в 20 млн. фунтов.

Еще 15 млн. фунтов "Ливерпуль" может выручить с продажи защитника Натаниэля Клайна, которого хотят "Борнмут" и "Вест Хэм".

Голкипер Симон Миньоле, который весь сезон провел в качестве дублера Алиссона, имеет рыночную стоимость в 12 млн. фунтов и тоже доступен для трансфера.

Среди прочих игроков, продажа которых может принести "красным" существенные деньги, называются Рафа Камачо, Райан Кент, Тайво Авоньи, Шейи Оджо и Овье Эджариа.


Метки Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1287

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  1. hammersmith 16.05.2019 20:39 # hammersmith
    от подрывника чи шо

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  2. sisyazavr 16.05.2019 20:34 # sisyazavr
    Среди прочих игроков, продажа которых может принести "красным" существенные деньги, называются Рафа Камачо, Райан Кент, Тайво Авоньи, Шейи Оджо и Овье Эджариа.

    Топарей отпускают.

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  3. weorlfc 16.05.2019 20:22 # weorlfc
    В первую очередь речь идет о молодых талантах вроде Марко Груича и Харри Уилсона....Только долбаёб их продавать будет

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  4. ghenn 16.05.2019 20:18 # ghenn
    Клоп продолжает РОТировать!

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  5. zzspurs 16.05.2019 20:17 # zzspurs
    Вот уж михайло фотки подбирает...

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  6. slash-lfc 16.05.2019 20:07 # slash-lfc
    Жаль у шестьнольси бан. Так бы изи слили мусор в синюю помойку. Они любят подбирать шлак за грандами мирового футбола.

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  7. serhio771 16.05.2019 20:05 # serhio771
    пора шлак распродавать!

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