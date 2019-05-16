Санчо не перейдет в "Юнайтед" без Лиги Чемпионов

Непопадание "Манчестер Юнайтед" в Лигу Чемпионов сделало невозможным переезд вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо на "Олд Траффорд" грядущим летом.

Еще в начале апреля стало известно, что "красные дьяволы" не просто избрали Санчо в качестве своей цели номер один на летнее трансферное окно, а готовы заплатить 100 миллионов фунтов за 19-летнего англичанина.



С тех пор ситуация на "Олд Траффорд" значительно изменилась. "Юнайтед" ушел в крутое пике, финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге и в следующем сезоне выступит только в Лиге Европы.



По информации The Independent, без Лиги Чемпионов "дьяволам" не удастся переманить Санчо. Джейдон не верит, что "Юнайтед", в своем нынешнем состоянии, является правильным клубом для его дальнейшего развития.



Помимо "Юнайтед", за экс-игроком "Манчестер Сити" также наблюдают "Барселона", "Реал" и ПСЖ — эти клубы, в отличие от "дьяволов", готовы предложить Джейдону Лигу Чемпионов, но едва ли решатся заплатить девятизначную сумму, как были готовы "дьяволы".