Санчо не перейдет в "Юнайтед" без Лиги Чемпионов

Джейдон Санчо Непопадание "Манчестер Юнайтед" в Лигу Чемпионов сделало невозможным переезд вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо на "Олд Траффорд" грядущим летом.

Еще в начале апреля стало известно, что "красные дьяволы" не просто избрали Санчо в качестве своей цели номер один на летнее трансферное окно, а готовы заплатить 100 миллионов фунтов за 19-летнего англичанина.

С тех пор ситуация на "Олд Траффорд" значительно изменилась. "Юнайтед" ушел в крутое пике, финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге и в следующем сезоне выступит только в Лиге Европы.

По информации The Independent, без Лиги Чемпионов "дьяволам" не удастся переманить Санчо. Джейдон не верит, что "Юнайтед", в своем нынешнем состоянии, является правильным клубом для его дальнейшего развития.

Помимо "Юнайтед", за экс-игроком "Манчестер Сити" также наблюдают "Барселона", "Реал" и ПСЖ — эти клубы, в отличие от "дьяволов", готовы предложить Джейдону Лигу Чемпионов, но едва ли решатся заплатить девятизначную сумму, как были готовы "дьяволы".


Метки Манчестер Сити, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. red-end-dance 16.05.2019 20:38 # red-end-dance
    Всё таки надеюсь, что он перейдёт((
    мне кажется он именно тот, кто нам нужен

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  2. chelsiukpro 16.05.2019 20:37 # chelsiukpro
    А чо пришёл бы помог попасть в ЛЧ! Какие то найвные. Пойграют пару матчей ЛЧ и 1/8 финала всё закончится. Для этого нужна ЛЧ?

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  3. botan1k 16.05.2019 20:11 # botan1k
    Если адекватно, а ктото думал что топы пойдут в МЮ?

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  4. lfc-in-my-heart 16.05.2019 19:17 # lfc-in-my-heart
    Ну естественно, в помойку никто не хочет идти

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