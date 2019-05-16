"Кристал Пэлас" потребует 100 миллионов фунтов за Заху

Уилфрид Заха "Кристал Пэлас" потребует колоссальную сумму в 100 миллионов фунтов за своего вингера Уилфрида Заху.

На текущей неделе Заха встретился с президентом "орлов" Стивом Пэришем, уведомив того о своем желании отправиться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.

Клуб с "Селхерст Парк" совершенно не заинтересован в расставании со своим лучшим игроком, а потому установил близкую к заградительной цену — совсем не 60-65 млн. фунтов, как сообщала раньше пресса, а все 100 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.

"Пэлас" чувствует себя расслаблено в этой ситуации, потому что у Уилфрида есть контракт до 2023 года. Если какой-нибудь большой клуб и захочет приобрести Заху, для этого придется крупно потратиться.

Ранее одним из претендентов на 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара назывался "Арсенал", однако установленная "орлами" цена совершенно не по карману для "канониров". Однако Уилфрид не собирается ограничиваться английскими грандами и готов рассмотреть предложения из-за рубежа.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 18:00

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  1. mancunia-planet 16.05.2019 18:43 # mancunia-planet
    Тоже мне Гарэт Бэйл, да не купит его никто

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  2. redwhitegun 16.05.2019 18:37 # redwhitegun
    Добротный игрок но за 100кк пусть себе оставят...

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  3. rap-woiska 16.05.2019 18:24 # rap-woiska
    обратно в мю, они там любят свое говно отданное саффом за соточку возвращать, чтоб еще раз убедиться что те говно)

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  4. botan1k 16.05.2019 18:05 # botan1k
    Счас бы играл в условной Барселоне, если б не МЮ, затормозили карьеру топарю.

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