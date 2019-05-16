"Кристал Пэлас" потребует 100 миллионов фунтов за Заху

"Кристал Пэлас" потребует колоссальную сумму в 100 миллионов фунтов за своего вингера Уилфрида Заху.

На текущей неделе Заха встретился с президентом "орлов" Стивом Пэришем, уведомив того о своем желании отправиться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.



Клуб с "Селхерст Парк" совершенно не заинтересован в расставании со своим лучшим игроком, а потому установил близкую к заградительной цену — совсем не 60-65 млн. фунтов, как сообщала раньше пресса, а все 100 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.



"Пэлас" чувствует себя расслаблено в этой ситуации, потому что у Уилфрида есть контракт до 2023 года. Если какой-нибудь большой клуб и захочет приобрести Заху, для этого придется крупно потратиться.



Ранее одним из претендентов на 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара назывался "Арсенал", однако установленная "орлами" цена совершенно не по карману для "канониров". Однако Уилфрид не собирается ограничиваться английскими грандами и готов рассмотреть предложения из-за рубежа.