"Кристал Пэлас" потребует 100 миллионов фунтов за Заху
"Кристал Пэлас" потребует колоссальную сумму в 100 миллионов фунтов за своего вингера Уилфрида Заху.
На текущей неделе Заха встретился с президентом "орлов" Стивом Пэришем, уведомив того о своем желании отправиться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.
Клуб с "Селхерст Парк" совершенно не заинтересован в расставании со своим лучшим игроком, а потому установил близкую к заградительной цену — совсем не 60-65 млн. фунтов, как сообщала раньше пресса, а все 100 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.
"Пэлас" чувствует себя расслаблено в этой ситуации, потому что у Уилфрида есть контракт до 2023 года. Если какой-нибудь большой клуб и захочет приобрести Заху, для этого придется крупно потратиться.
Ранее одним из претендентов на 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара назывался "Арсенал", однако установленная "орлами" цена совершенно не по карману для "канониров". Однако Уилфрид не собирается ограничиваться английскими грандами и готов рассмотреть предложения из-за рубежа.
16.05.2019 18:00
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Тоже мне Гарэт Бэйл, да не купит его никто
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Добротный игрок но за 100кк пусть себе оставят...
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обратно в мю, они там любят свое говно отданное саффом за соточку возвращать, чтоб еще раз убедиться что те говно)
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Счас бы играл в условной Барселоне, если б не МЮ, затормозили карьеру топарю.
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