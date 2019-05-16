Лофтус-Чик пропустит до девяти месяцев
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик надорвал ахиллово сухожилие и теперь проведет в лазарете до девяти месяцев.
Напомним, сразу после окончания кампании в Премьер-Лиге команду Маурицио Сарри улетела в Соединенные Штаты, чтобы сыграть товарищеский матч "Нью-Инглэнд Революшн" из МЛС.
Этот матч, организованный по прихоти владельца "Челси" Романа Абрамовича, не только нарушил подготовку команды к финалу Лиги Европы против "Арсенала", но и обернулся травмой игрока, набравшего отличную форму в концовке сезона.
В четверг утром Лофтус-Чик вернулся в Лондон вместе с остальной командой, а незамедлительно проведенное обследование подтвердило худшие опасения — Рубен надорвал ахилл левой ноги.
Таким образом, теперь 23-летний Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы, плей-офф Лиги Наций со сборной Англии, а также вплоть до половины следующего сезона.
Как сообщает Goal, восстановление Рубена, который является самым результативным центральным полузащитником "синих" в этом сезоне с 10 голами, займет от пяти до девяти месяцев — точнее можно будет сказать после дополнительных медицинских тестов и операции.
16.05.2019 17:00
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Последние комментарии:
не потеря, потому что он стоил нам 0 млн а не 65 как какие то кекейты! Маунт е6ашит не хуже, вернем из аренды, а Лофтус и так было ясно что стекло, ему сменщик нужен, а точнее он будет сменщиком в дальнейшей перспективе, ну как то так...
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жаль парня, пока наберет форму пройдет год, а дальше хз как он будет играть.
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Заебись, ой как заебись!!!!
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заебись, ой как заебись))))))))))))))))))))))
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Ой как заепись. .... хотя нет, ваще то пох
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