Лофтус-Чик пропустит до девяти месяцев

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик надорвал ахиллово сухожилие и теперь проведет в лазарете до девяти месяцев.

Напомним, сразу после окончания кампании в Премьер-Лиге команду Маурицио Сарри улетела в Соединенные Штаты, чтобы сыграть товарищеский матч "Нью-Инглэнд Революшн" из МЛС.

Этот матч, организованный по прихоти владельца "Челси" Романа Абрамовича, не только нарушил подготовку команды к финалу Лиги Европы против "Арсенала", но и обернулся травмой игрока, набравшего отличную форму в концовке сезона.

В четверг утром Лофтус-Чик вернулся в Лондон вместе с остальной командой, а незамедлительно проведенное обследование подтвердило худшие опасения — Рубен надорвал ахилл левой ноги.

Таким образом, теперь 23-летний Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы, плей-офф Лиги Наций со сборной Англии, а также вплоть до половины следующего сезона.

Как сообщает Goal, восстановление Рубена, который является самым результативным центральным полузащитником "синих" в этом сезоне с 10 голами, займет от пяти до девяти месяцев — точнее можно будет сказать после дополнительных медицинских тестов и операции.


Метки Лофтус-Чик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 17:00

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  1. bezviz 16.05.2019 17:15 # bezviz
    не потеря, потому что он стоил нам 0 млн а не 65 как какие то кекейты! Маунт е6ашит не хуже, вернем из аренды, а Лофтус и так было ясно что стекло, ему сменщик нужен, а точнее он будет сменщиком в дальнейшей перспективе, ну как то так...

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  2. rj1992 16.05.2019 17:14 # rj1992
    жаль парня, пока наберет форму пройдет год, а дальше хз как он будет играть.

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  3. mikkiynwa 16.05.2019 17:11 # mikkiynwa
    Заебись, ой как заебись!!!!

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  4. kos9k 16.05.2019 17:07 # kos9k
    заебись, ой как заебись))))))))))))))))))))))

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  5. rap-woiska 16.05.2019 17:06 # rap-woiska
    Ой как заепись. .... хотя нет, ваще то пох

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