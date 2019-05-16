Лофтус-Чик пропустит до девяти месяцев

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик надорвал ахиллово сухожилие и теперь проведет в лазарете до девяти месяцев.

Напомним, сразу после окончания кампании в Премьер-Лиге команду Маурицио Сарри улетела в Соединенные Штаты, чтобы сыграть товарищеский матч "Нью-Инглэнд Революшн" из МЛС.



Этот матч, организованный по прихоти владельца "Челси" Романа Абрамовича, не только нарушил подготовку команды к финалу Лиги Европы против "Арсенала", но и обернулся травмой игрока, набравшего отличную форму в концовке сезона.



В четверг утром Лофтус-Чик вернулся в Лондон вместе с остальной командой, а незамедлительно проведенное обследование подтвердило худшие опасения — Рубен надорвал ахилл левой ноги.



Таким образом, теперь 23-летний Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы, плей-офф Лиги Наций со сборной Англии, а также вплоть до половины следующего сезона.



Как сообщает Goal, восстановление Рубена, который является самым результативным центральным полузащитником "синих" в этом сезоне с 10 голами, займет от пяти до девяти месяцев — точнее можно будет сказать после дополнительных медицинских тестов и операции.