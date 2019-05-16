Расширенная заявка сборной Англии на плей-офф Лиги Наций

Харри Кейн Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил расширенную заявку своей команды на плей-офф Лиги Наций.

Как и ожидалось, Саутгейт включил в свой список из 27 игроков нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, который пропускает концовку сезона с травмой лодыжки.

Также в заявке нашлось место Харри Уинксу, одноклубнику Кейна, и звездам "Саутгемптона" Джеймсу Уорд-Проузу с Натаном Редмондом.

В то же время Саутгейт оставил за бортом тройку защитников "Юнайтед" в лице Фила Джонса, Криса Смоллинга и Люка Шоу. Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои из "Челси" не смогли претендовать на место в списке из-за травм.

Добавим, что к 27 мая Саутгейте придется сократить свою заявку до 23 игроков. Полуфинальный матч против сборной Голландии англичане проведут 6 июня.

Предварительная заявка сборной Англии на плей-офф Лиги Наций

Голкиперы: Джек Батленд ("Стоук"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба — "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — "Тоттенхэм"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити").

Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все — "Тоттенхэм"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут"), Натан Редмонд ("Саутгемптон").


Метки Лига Наций, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 16:20

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  1. superglor 16.05.2019 17:04 # superglor
    Тоттенхэм - 6
    Сити - 4
    Ливерпуль - 3
    Лестер - 2
    МЮ - 2
    Саутгемптон - 2
    Эвертон - 2
    Бернли - 1
    Борнмут - 1
    Борсуссия - 1
    Вест Хэм - 1
    Стоук - 1
    Челси - 1

    Норм у Сити больше сборников, чем у любого другого топ-клуба. И даже больше чем у пригородных и пенсов вместе взятых.

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  2. blackbirdofk 16.05.2019 17:00 # blackbirdofk
    Никого из Арсенала нет. Может эта сборная добьется чего-нибудь в таком случае?

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  3. botan1k 16.05.2019 16:44 # botan1k
    Лингард ? дальше не читал

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  4. danilych89 16.05.2019 16:41 # danilych89
    могли бы Шоу вместо Роуза взять (учитывая, что номинальных левых защей в заявке всего два - это Роуз и Чилуэлл). Хотя о чем это я - тот опять разнылся бы, что чернокожих притесняют...

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  5. dallaslp 16.05.2019 16:32 # dallaslp
    Отличное поколение выросло. Объективно состав позволяет бороться за трофеи

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  6. red-devil-4ever 16.05.2019 16:28 # red-devil-4ever
    Лингард, Делф на выход
    Мэддисон, Шоу вместо них

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  7. felixok 16.05.2019 16:28 # felixok
    Если никто не травмируется, то отцепят Триппье, Баркли, Дельфа и Редмонда

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