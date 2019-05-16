Расширенная заявка сборной Англии на плей-офф Лиги Наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил расширенную заявку своей команды на плей-офф Лиги Наций.

Как и ожидалось, Саутгейт включил в свой список из 27 игроков нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, который пропускает концовку сезона с травмой лодыжки.



Также в заявке нашлось место Харри Уинксу, одноклубнику Кейна, и звездам "Саутгемптона" Джеймсу Уорд-Проузу с Натаном Редмондом.



В то же время Саутгейт оставил за бортом тройку защитников "Юнайтед" в лице Фила Джонса, Криса Смоллинга и Люка Шоу. Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои из "Челси" не смогли претендовать на место в списке из-за травм.



Добавим, что к 27 мая Саутгейте придется сократить свою заявку до 23 игроков. Полуфинальный матч против сборной Голландии англичане проведут 6 июня.



Предварительная заявка сборной Англии на плей-офф Лиги Наций



Голкиперы: Джек Батленд ("Стоук"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Харри Магуайр (оба — "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — "Тоттенхэм"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити").



Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все — "Тоттенхэм"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут"), Натан Редмонд ("Саутгемптон").