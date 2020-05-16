Эд Вудворд даст Сульшеру денег на трансферы
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд пообещал поддержать главного тренера Оле Гуннара Сульшера на трансферном рынке.
Сегодня клуб с "Олд Траффорд", будучи публичной компанией, отчитался за третий квартал этого финансового года. За эти три месяца "Юнайтед" заработал 152.1 миллиона фунтов — на 3.4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выступая перед инвесторами, Вудворд дал оценку этому сезону, который "красные дьяволы" завершили на шестом месте в Премьер-Лиге, а также пообещал Сульшеру усиление.
"После такого турбулентного сезона каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на достижении успеха, которого ожидает этот великий клуб и которого заслуживают наши фанаты".
"Подготовка к новому сезону уже вовсю идет, а прочный фундамент нашего бизнеса позволит нам поддержать нашего главного тренера и его команду".
"Сезон определенно сложился не так, как мы надеялись. У нас произошла нарушающая процесс смена главного тренера на полпути. Последние недели расстраивают, но мы довольны назначением Оле, Майка (Фелана), Майкла (Кэррика), и Марка (Демпси)".
"Мы продолжаем искать усиление кадрового состава на поле и вне его", — цитирует Вудворда Daily Mirror.
16.05.2019 16:00
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пили каута, сауля,кулибали- пох кто будет тренером, мы автоматом в четверке. Да, вот так, а больше пока и не стоит ожидать
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Интересно сколько зп у этого клерка
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Ну что сказать, браво великий. Если б не Вудворд то б давно МЮ сгнил на дне таблицы, а так за ЛЕ можна зацепится.
#saveWoodward
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Ну, а хули он ещё мог сказать?
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сульшера уволят в первой половине следующего сезона, скриньте
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во-первых в эту помойку ни один уважающий себя игрок не пойдет, а во-вторых накупят всякий хлам типа лукаку за 100 млн и опять обосрутся где-то рядом со второй половиной таблицы в итоге.
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