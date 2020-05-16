Эд Вудворд даст Сульшеру денег на трансферы

Эд Вудворд Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд пообещал поддержать главного тренера Оле Гуннара Сульшера на трансферном рынке.

Сегодня клуб с "Олд Траффорд", будучи публичной компанией, отчитался за третий квартал этого финансового года. За эти три месяца "Юнайтед" заработал 152.1 миллиона фунтов — на 3.4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выступая перед инвесторами, Вудворд дал оценку этому сезону, который "красные дьяволы" завершили на шестом месте в Премьер-Лиге, а также пообещал Сульшеру усиление.

"После такого турбулентного сезона каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на достижении успеха, которого ожидает этот великий клуб и которого заслуживают наши фанаты".

"Подготовка к новому сезону уже вовсю идет, а прочный фундамент нашего бизнеса позволит нам поддержать нашего главного тренера и его команду".

"Сезон определенно сложился не так, как мы надеялись. У нас произошла нарушающая процесс смена главного тренера на полпути. Последние недели расстраивают, но мы довольны назначением Оле, Майка (Фелана), Майкла (Кэррика), и Марка (Демпси)".

"Мы продолжаем искать усиление кадрового состава на поле и вне его", — цитирует Вудворда Daily Mirror.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 16:00

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  1. rj1992 16.05.2019 16:21 # rj1992
    пили каута, сауля,кулибали- пох кто будет тренером, мы автоматом в четверке. Да, вот так, а больше пока и не стоит ожидать

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  2. mancunia-planet 16.05.2019 16:14 # mancunia-planet
    Интересно сколько зп у этого клерка

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  3. botan1k 16.05.2019 16:10 # botan1k
    Ну что сказать, браво великий. Если б не Вудворд то б давно МЮ сгнил на дне таблицы, а так за ЛЕ можна зацепится.

    #saveWoodward

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  4. udaff 16.05.2019 16:09 # udaff
    Ну, а хули он ещё мог сказать?

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  5. cunningham 16.05.2019 16:06 # cunningham
    сульшера уволят в первой половине следующего сезона, скриньте

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  6. cunningham 16.05.2019 16:05 # cunningham
    во-первых в эту помойку ни один уважающий себя игрок не пойдет, а во-вторых накупят всякий хлам типа лукаку за 100 млн и опять обосрутся где-то рядом со второй половиной таблицы в итоге.

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