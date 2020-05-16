Эд Вудворд даст Сульшеру денег на трансферы

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд пообещал поддержать главного тренера Оле Гуннара Сульшера на трансферном рынке.

Сегодня клуб с "Олд Траффорд", будучи публичной компанией, отчитался за третий квартал этого финансового года. За эти три месяца "Юнайтед" заработал 152.1 миллиона фунтов — на 3.4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Выступая перед инвесторами, Вудворд дал оценку этому сезону, который "красные дьяволы" завершили на шестом месте в Премьер-Лиге, а также пообещал Сульшеру усиление.



"После такого турбулентного сезона каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на достижении успеха, которого ожидает этот великий клуб и которого заслуживают наши фанаты".



"Подготовка к новому сезону уже вовсю идет, а прочный фундамент нашего бизнеса позволит нам поддержать нашего главного тренера и его команду".



"Сезон определенно сложился не так, как мы надеялись. У нас произошла нарушающая процесс смена главного тренера на полпути. Последние недели расстраивают, но мы довольны назначением Оле, Майка (Фелана), Майкла (Кэррика), и Марка (Демпси)".



"Мы продолжаем искать усиление кадрового состава на поле и вне его", — цитирует Вудворда Daily Mirror.