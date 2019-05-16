"Тоттенхэм" заморозил все переговоры о будущем своих игроков до финала Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" заморозил все переговоры с игроками первой команды об их будущем до финала Лиги Чемпионов 1 июня.



16 мая официально открывается летнее трансферное окно, в течение которого "шпоры" могут не только совершить ряд приобретений, но и попрощаться с рядом игроков.



Большие вопросы существуют относительно будущего в Северном Лондоне Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда, Кирана Триппьера и Фернандо Льоренте.



Однако Evening Standard стало известно, что ближайшие две недели главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино решил полностью посвятить подготовке к финалу против "Ливерпуля" в Мадриде.



Почеттино не позволит кому-либо из игроков заняться своим будущим, отвлекаясь от приоритетной для "шпор" задачи.