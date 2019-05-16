"Тоттенхэм" заморозил все переговоры о будущем своих игроков до финала Лиги Чемпионов

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" заморозил все переговоры с игроками первой команды об их будущем до финала Лиги Чемпионов 1 июня.

16 мая официально открывается летнее трансферное окно, в течение которого "шпоры" могут не только совершить ряд приобретений, но и попрощаться с рядом игроков.

Большие вопросы существуют относительно будущего в Северном Лондоне Кристиана Эриксена, Тоби Алдервейрелда, Кирана Триппьера и Фернандо Льоренте.

Однако Evening Standard стало известно, что ближайшие две недели главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино решил полностью посвятить подготовке к финалу против "Ливерпуля" в Мадриде.

Почеттино не позволит кому-либо из игроков заняться своим будущим, отвлекаясь от приоритетной для "шпор" задачи.


Метки Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 15:00

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  1. mr-tsoy 16.05.2019 15:17 # mr-tsoy
    Правильно а потом не продадут их и скажут что некспели замены найти игрокам

    (ответить)

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