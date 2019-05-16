Бьелса не спешит уходить из "Лидса"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что открыт к тому, чтобы продолжить работу на "Элланд Роуд".

Еще в концовке этого сезона появились слухи, что Бьелса покинет "Лидс", если не сможет вывести клуб в Премьер-Лигу.



Накануне "белые" потерпели поражение от "Дерби" на полуфинальной стадии плей-офф Чемпионшипа и были вынуждены в очередной раз отложить мечты о Премьер-Лиге, однако Бьелса не спешит паковать чемоданы.



"Если клуб предложит мне возможность продолжить работу, я выслушаю их предложения. Это болезненная ситуация, и все мы расстроены".



"Тот факт, что мы оступились на пути к своей цели так поздно, оставляет чувство разочарования, однако на это можно смотреть и с другой точки зрения".



"Я никогда не говорил, что не останусь здесь, если мы останемся в Чемпионшипе, иначе это бы означало, что важность этого клуба для меня связана с дивизионом, где клуб выступает", — цитирует Бьелсу BBC.