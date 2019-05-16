Бьелса не спешит уходить из "Лидса"

Марсело Бьелса Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что открыт к тому, чтобы продолжить работу на "Элланд Роуд".

Еще в концовке этого сезона появились слухи, что Бьелса покинет "Лидс", если не сможет вывести клуб в Премьер-Лигу.

Накануне "белые" потерпели поражение от "Дерби" на полуфинальной стадии плей-офф Чемпионшипа и были вынуждены в очередной раз отложить мечты о Премьер-Лиге, однако Бьелса не спешит паковать чемоданы.

"Если клуб предложит мне возможность продолжить работу, я выслушаю их предложения. Это болезненная ситуация, и все мы расстроены".

"Тот факт, что мы оступились на пути к своей цели так поздно, оставляет чувство разочарования, однако на это можно смотреть и с другой точки зрения".

"Я никогда не говорил, что не останусь здесь, если мы останемся в Чемпионшипе, иначе это бы означало, что важность этого клуба для меня связана с дивизионом, где клуб выступает", — цитирует Бьелсу BBC.


Метки Бьелса, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 14:00

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  1. skychnie-oboi 16.05.2019 14:46 # skychnie-oboi
    В МЮ...

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  2. narcot 16.05.2019 14:42 # narcot
    в помойку этого топаря

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  3. makeewadim 16.05.2019 14:29 # makeewadim
    Столько шума.. Персонаж раздут до предела.

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  4. gjchancel 16.05.2019 14:09 # gjchancel
    в Брайтон этого топаря!!!

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  5. botan1k 16.05.2019 14:01 # botan1k
    Жаль что не будут они в АПЛ , ибо унижали б МЮ в дерби. Эххх

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