Бьелса не спешит уходить из "Лидса"
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что открыт к тому, чтобы продолжить работу на "Элланд Роуд".
Еще в концовке этого сезона появились слухи, что Бьелса покинет "Лидс", если не сможет вывести клуб в Премьер-Лигу.
Накануне "белые" потерпели поражение от "Дерби" на полуфинальной стадии плей-офф Чемпионшипа и были вынуждены в очередной раз отложить мечты о Премьер-Лиге, однако Бьелса не спешит паковать чемоданы.
"Если клуб предложит мне возможность продолжить работу, я выслушаю их предложения. Это болезненная ситуация, и все мы расстроены".
"Тот факт, что мы оступились на пути к своей цели так поздно, оставляет чувство разочарования, однако на это можно смотреть и с другой точки зрения".
"Я никогда не говорил, что не останусь здесь, если мы останемся в Чемпионшипе, иначе это бы означало, что важность этого клуба для меня связана с дивизионом, где клуб выступает", — цитирует Бьелсу BBC.
16.05.2019 14:00
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Последние комментарии:
В МЮ...
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в помойку этого топаря
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Столько шума.. Персонаж раздут до предела.
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в Брайтон этого топаря!!!
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Жаль что не будут они в АПЛ , ибо унижали б МЮ в дерби. Эххх
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