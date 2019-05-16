Хендерсон может сменить Де Хеа в роли первого номера "Юнайтед"

Дин Хендерсон Дин Хендерсон уверен, что у него есть реальные шансы стать основным голкипером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Как известно, сезон 2018/19 Хендерсон провел на правах аренды в "Шеффилд Юнайтед". Дин помог "клинкам" пропустить меньше всех в Чемпионшипе (наравне с "Мидлсбро") и завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер с радостью бы вернул Хендерсона, однако 22-летний англичанин, на которого также претендует "Норвич", чувствует, что может пригодиться родному клубу.

Как сообщает Manchester Evening News, будущее Дина зависит от того, останется ли Давид Де Хеа на "Олд Траффорд". Первый номер "красных дьяволов" никак не соглашается продлить свой истекающий через 12 месяцев контракт, а потому может быть продан грядущим летом.

По информации издания, представители ПСЖ уже установили контакт с лагерем Де Хеа, однако Давид решил взять паузу после разочаровывающего сезона и спокойно обдумать свое будущее.

Если Де Хеа все-таки покинет "Юнайтед", главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру будет не обязательно выходить на трансферный рынок и тратить десятки миллионов фунтов на покупку нового первого номера.

Сульшер вполне может доверить эту ответственную роль Хендерсону или 32-летнему Серхио Ромеро, который зарекомендовал себя великолепным дублером Де Хеа.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 13:00

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  1. shmanisa 16.05.2019 15:20 # shmanisa
    Манюре это заслужили

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  2. chebrec 16.05.2019 15:11 # chebrec
    Капитан Ливерпуля в воротах МЮ

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  3. aliabiev 16.05.2019 14:50 # aliabiev
    Оле уже сказал, что Хендерсону лучше будет провести год в АПЛ с ШЮ, поэтому новость бред. Хотя я бы хотел на него посмотреть, может он как Харт бы выстрелил

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  4. john-jones 16.05.2019 14:39 # john-jones
    Самый разумный вариант для скама это подписание Кариуса, отличный вратарь на долгие годы.

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  5. udaff 16.05.2019 14:16 # udaff
    Это что за новости такие? Даже если уйдёт Де Хеа, то Ромеро должен быть первым номером. Там, кстати, ещё и Жоэль Перейра есть. Тоже вроде как талантливый парниша. Хз, короче, клуб лихорадит по-крупному. Что будет дальше, даже страшно думать. Остаётся только надеяться на лучшее, а там посмотрим.

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  6. liverpool1892est 16.05.2019 13:54 # liverpool1892est
    Все пиздец скаму окончательно,чемпик можно и не начинать...бронируйте место в Чемпионшипе:)

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  7. farot 16.05.2019 13:24 # farot
    бегать не умеет, хоть на воротах постоит

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  8. botan1k 16.05.2019 13:02 # botan1k
    Блеааа, сводный брат пятки будет на воротах скама? вы серйозно? изи 6 очков для ливера в очных встечах.

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  9. rj1992 16.05.2019 13:01 # rj1992
    Только Ромеро, только Великий аргентинец.

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