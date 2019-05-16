"Юнайтед" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2019/20 от компании Adidas.

Новая форма выполнена в классическом дизайне и имеет отсылки к памятному сезону 1998/99, когда "красные дьяволы" сделали требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

То достижение до сих пор остается уникальным — пока ни одной другой команде не удавалось завоевать все три этих трофея в течение одного сезона.

Тогда, 20 лет назад, "Юнайтед" вырвал победу 2:1 против "Баварии" в финале Лиги Чемпионов, забив два гола в компенсированное время. "90+1" и "90+2" — такие отметки красуются на новой форме.

Также форму украшают даты финала Кубка Англии против "Ньюкасла" и решающего матча Премьер-Лиги того сезона против "Тоттенхэма".

Впервые новая форма будет показана в благотворительном матче, посвященном 20-летию требла, на "Олд Траффорд" 26 мая. Первая же команда примерит новые футболки во время предсезонного турне.

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 11:20

Количество просмотров Просмотров: 4082

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Последние комментарии:




  1. knvlay 16.05.2019 15:03 # knvlay
    Наес про требл надпись
    Просто лютое орейро

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  2. hammersmith 16.05.2019 14:58 # hammersmith
    опущенная говно-тряпка для петухов и чмошников.

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  3. slash 16.05.2019 14:29 # slash
    Дно. Нормальных форм видимо не дождёмся до тех пор пока вновь не подпишут контракт с Nike.

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  4. blackdreamer 16.05.2019 14:06 # blackdreamer
    для борьбы с шефилдом за вылет в чш самое то
    а так держат марку - как всегда гавно
    даже переплюнули хуню от вариора для лфк

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  5. liverpool1892est 16.05.2019 13:55 # liverpool1892est
    Очень красивое говно!

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  6. el-tirador 16.05.2019 13:35 # el-tirador
    А помните эту прекрасную красную обоссаную тряпку в желтую полосочку. Это она топ, да.

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  7. silva77 16.05.2019 13:20 # silva77
    ADIDAS НОРМ ШЬЕТ ТОЛЬКО СВОИМ НЕМЦАМ

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  8. gerrard08 16.05.2019 13:03 # gerrard08
    мда, адик настолько не уважает манков, что просто вообще минимум труда уделил на создание этих тряпок

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  9. rj1992 16.05.2019 12:51 # rj1992
    Погба на вид уставший пздц, видно как будущую разлуку с нами переживает нигга. Форма вратаря лютый позор. Отсылка к треблу в след сезонее скорее смешна , чем будет бодрить на подвиги. И темные нашивки и эмблема как будто в шип отправляют.
    Верните чтоб глаз радовался Найк 2004-06, умбро 96-98

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  10. hazardfan 16.05.2019 12:41 # hazardfan
    чёрное обрамление эмблемы в честь провального сезона наверное)

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  11. carjblues 16.05.2019 12:32 # carjblues
    какие бомжи такая и форма

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  12. mkcfc 16.05.2019 12:31 # mkcfc
    Пипец у Погба рожа уебищная. Накуя он такое табло состряпал как будто это он требл сделал

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  13. lampard78 16.05.2019 12:11 # lampard78
    Смешно, когда видишь на этих игроках надпись treble winners. Когда сами играть не могут, давай обклеемся чужими подвигами. Позорище. Лучше б на поле показывали достойную тех игроков игру.

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  14. blackbirdofk 16.05.2019 12:06 # blackbirdofk
    Как раз туалетная бумага закончилась в доме. Куплю ее для себя и всей семьи.

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  15. slash-lfc 16.05.2019 11:54 # slash-lfc
    Если бы не чёрная бляшка , а просто эмблема бы была, то збс форма.

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  16. farot 16.05.2019 11:49 # farot
    эмблема выбивается из общего концепта.
    А строчка про требл просто смех

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  17. bezviz 16.05.2019 11:44 # bezviz
    гавно а не форма, а эта эмблема в траурно черном цвете просто как знаменатель полного крушения мю как клуба в следующем сезоне, 10 место

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  18. mancunia-planet 16.05.2019 11:43 # mancunia-planet
    Самая красивая конечно же

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  19. botan1k 16.05.2019 11:34 # botan1k
    Мактоминная аж обсипало веснушками от этой формы. Мда. Качество значит ниже среднего. Плюс видно что форма утепленная, чтоб мальчики не замерзли. Ну что ж за топарики.

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  20. keita 16.05.2019 11:30 # keita
    90+1 - единственное, что осталось от когда-то великой команды.

    RIP

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