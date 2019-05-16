"Юнайтед" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2019/20 от компании Adidas.
Новая форма выполнена в классическом дизайне и имеет отсылки к памятному сезону 1998/99, когда "красные дьяволы" сделали требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.
То достижение до сих пор остается уникальным — пока ни одной другой команде не удавалось завоевать все три этих трофея в течение одного сезона.
Тогда, 20 лет назад, "Юнайтед" вырвал победу 2:1 против "Баварии" в финале Лиги Чемпионов, забив два гола в компенсированное время. "90+1" и "90+2" — такие отметки красуются на новой форме.
Также форму украшают даты финала Кубка Англии против "Ньюкасла" и решающего матча Премьер-Лиги того сезона против "Тоттенхэма".
Впервые новая форма будет показана в благотворительном матче, посвященном 20-летию требла, на "Олд Траффорд" 26 мая. Первая же команда примерит новые футболки во время предсезонного турне.
16.05.2019 11:20
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Последние комментарии:
Наес про требл надпись
Просто лютое орейро
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опущенная говно-тряпка для петухов и чмошников.
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Дно. Нормальных форм видимо не дождёмся до тех пор пока вновь не подпишут контракт с Nike.
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для борьбы с шефилдом за вылет в чш самое то
а так держат марку - как всегда гавно
даже переплюнули хуню от вариора для лфк
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Очень красивое говно!
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А помните эту прекрасную красную обоссаную тряпку в желтую полосочку. Это она топ, да.
(ответить)
ADIDAS НОРМ ШЬЕТ ТОЛЬКО СВОИМ НЕМЦАМ
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мда, адик настолько не уважает манков, что просто вообще минимум труда уделил на создание этих тряпок
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Погба на вид уставший пздц, видно как будущую разлуку с нами переживает нигга. Форма вратаря лютый позор. Отсылка к треблу в след сезонее скорее смешна , чем будет бодрить на подвиги. И темные нашивки и эмблема как будто в шип отправляют.
Верните чтоб глаз радовался Найк 2004-06, умбро 96-98
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чёрное обрамление эмблемы в честь провального сезона наверное)
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какие бомжи такая и форма
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Пипец у Погба рожа уебищная. Накуя он такое табло состряпал как будто это он требл сделал
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Смешно, когда видишь на этих игроках надпись treble winners. Когда сами играть не могут, давай обклеемся чужими подвигами. Позорище. Лучше б на поле показывали достойную тех игроков игру.
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Как раз туалетная бумага закончилась в доме. Куплю ее для себя и всей семьи.
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Если бы не чёрная бляшка , а просто эмблема бы была, то збс форма.
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эмблема выбивается из общего концепта.
А строчка про требл просто смех
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гавно а не форма, а эта эмблема в траурно черном цвете просто как знаменатель полного крушения мю как клуба в следующем сезоне, 10 место
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Самая красивая конечно же
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Мактоминная аж обсипало веснушками от этой формы. Мда. Качество значит ниже среднего. Плюс видно что форма утепленная, чтоб мальчики не замерзли. Ну что ж за топарики.
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90+1 - единственное, что осталось от когда-то великой команды.
RIP
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