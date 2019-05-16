"Юнайтед" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2019/20 от компании Adidas.

Новая форма выполнена в классическом дизайне и имеет отсылки к памятному сезону 1998/99, когда "красные дьяволы" сделали требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



То достижение до сих пор остается уникальным — пока ни одной другой команде не удавалось завоевать все три этих трофея в течение одного сезона.



Тогда, 20 лет назад, "Юнайтед" вырвал победу 2:1 против "Баварии" в финале Лиги Чемпионов, забив два гола в компенсированное время. "90+1" и "90+2" — такие отметки красуются на новой форме.



Также форму украшают даты финала Кубка Англии против "Ньюкасла" и решающего матча Премьер-Лиги того сезона против "Тоттенхэма".



Впервые новая форма будет показана в благотворительном матче, посвященном 20-летию требла, на "Олд Траффорд" 26 мая. Первая же команда примерит новые футболки во время предсезонного турне.















































