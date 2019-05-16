Кубок Англии так же важен для Зинченко, как и Премьер-Лига
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что завоевание Кубка Англии стало бы для него таким же важным достижением, как и победа в Премьер-Лиге.
В субботу на "Уэмбли" "горожане" постараются оформить требл. Чтобы добавить к Кубку Лиги и титулу Премьер-Лиги еще и Кубок Англии, им необходимо одолеть в финале "Уотфорд".
Лично для 22-летнего украинца, который в концовке сезона закрепился в качестве основного левого защитника "Сити", Кубок Англии не потерял свой гламур и по-прежнему видится желанной целью.
"Если честно, сыграть на этом стадионе в финале и побороться за трофей — это невероятное ощущение. Финал — это всегда особенное событие, и мы находимся в предвкушении".
"В свои юные годы я воспринимал этот кубок таким же важным трофеем, как и Премьер-Лига. Я не знаю, что думают об этом другие игроки, но для меня это именно так".
"Я мечтал выступать на высоком уровне, но я не мог представить, что буду здесь, готовясь к финалу Кубка Англии. Это мечта".
"У "Уотфорда" очень хорошие игроки, особенно впереди. Мне нравится их тренер и то, как они играют. Уверен, против них будет тяжело, но я думаю, наша цель на каждый матч — показывать, кто мы такие", — цитирует Зинченко Sky Sports.
16.05.2019 11:00
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КОРОЛИ!!!
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ХЕРАРД 17ЛЕТ КЛУБЕ 0АПЛ
КАКОЙТО ЗИНЧЕНКО 2СЕЗОНА 2АПЛ
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Молодец Зиня, показал что достоин основы АПЛ, а я помню как говорили что он ни когда не сможет пробиться в основу и ему лучше уйти в другую лигу))) Топать жуткий, посадил на банку понаторела Менди!
Come on, City!!!
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Личный хозяин срусских
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МС уродцы, но стоит признать, что это единая команда Манчестера.
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Мини требл
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