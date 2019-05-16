Кубок Англии так же важен для Зинченко, как и Премьер-Лига

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что завоевание Кубка Англии стало бы для него таким же важным достижением, как и победа в Премьер-Лиге.

В субботу на "Уэмбли" "горожане" постараются оформить требл. Чтобы добавить к Кубку Лиги и титулу Премьер-Лиги еще и Кубок Англии, им необходимо одолеть в финале "Уотфорд".



Лично для 22-летнего украинца, который в концовке сезона закрепился в качестве основного левого защитника "Сити", Кубок Англии не потерял свой гламур и по-прежнему видится желанной целью.



"Если честно, сыграть на этом стадионе в финале и побороться за трофей — это невероятное ощущение. Финал — это всегда особенное событие, и мы находимся в предвкушении".



"В свои юные годы я воспринимал этот кубок таким же важным трофеем, как и Премьер-Лига. Я не знаю, что думают об этом другие игроки, но для меня это именно так".



"Я мечтал выступать на высоком уровне, но я не мог представить, что буду здесь, готовясь к финалу Кубка Англии. Это мечта".



"У "Уотфорда" очень хорошие игроки, особенно впереди. Мне нравится их тренер и то, как они играют. Уверен, против них будет тяжело, но я думаю, наша цель на каждый матч — показывать, кто мы такие", — цитирует Зинченко Sky Sports.