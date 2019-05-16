Кубок Англии так же важен для Зинченко, как и Премьер-Лига

Александр Зинченко Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что завоевание Кубка Англии стало бы для него таким же важным достижением, как и победа в Премьер-Лиге.

В субботу на "Уэмбли" "горожане" постараются оформить требл. Чтобы добавить к Кубку Лиги и титулу Премьер-Лиги еще и Кубок Англии, им необходимо одолеть в финале "Уотфорд".

Лично для 22-летнего украинца, который в концовке сезона закрепился в качестве основного левого защитника "Сити", Кубок Англии не потерял свой гламур и по-прежнему видится желанной целью.

"Если честно, сыграть на этом стадионе в финале и побороться за трофей — это невероятное ощущение. Финал — это всегда особенное событие, и мы находимся в предвкушении".

"В свои юные годы я воспринимал этот кубок таким же важным трофеем, как и Премьер-Лига. Я не знаю, что думают об этом другие игроки, но для меня это именно так".

"Я мечтал выступать на высоком уровне, но я не мог представить, что буду здесь, готовясь к финалу Кубка Англии. Это мечта".

"У "Уотфорда" очень хорошие игроки, особенно впереди. Мне нравится их тренер и то, как они играют. Уверен, против них будет тяжело, но я думаю, наша цель на каждый матч — показывать, кто мы такие", — цитирует Зинченко Sky Sports.


Метки Зинченко, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 11:00

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  1. mancityman 16.05.2019 15:25 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. silva77 16.05.2019 13:23 # silva77
    ХЕРАРД 17ЛЕТ КЛУБЕ 0АПЛ
    КАКОЙТО ЗИНЧЕНКО 2СЕЗОНА 2АПЛ

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  3. arhangel777 16.05.2019 12:16 # arhangel777
    Молодец Зиня, показал что достоин основы АПЛ, а я помню как говорили что он ни когда не сможет пробиться в основу и ему лучше уйти в другую лигу))) Топать жуткий, посадил на банку понаторела Менди!
    Come on, City!!!

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  4. klementino 16.05.2019 11:29 # klementino
    Личный хозяин срусских

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  5. botan1k 16.05.2019 11:13 # botan1k
    МС уродцы, но стоит признать, что это единая команда Манчестера.

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  6. chebrec 16.05.2019 11:11 # chebrec
    Мини требл

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