"Челси" примет решение по Сарри после финала Лиги Европы

"Челси" примет решение по своему главному тренеру Маурицио Сарри после финала Лиги Европы против "Арсенала" 29 мая.

Завершив сезон Премьер-Лиги на третьем месте, Сарри сообщил, что выполнил поставленную перед ним задачу, но по-прежнему не знает, сможет ли продолжить свою работу.



По информации The Telegraph, руководство "синих" действительно не давало гарантий итальянскому специалисту и не собирается этого делать до формального окончания сезона.



Накануне в итальянской прессе появились слухи, что Маурицио обречен на увольнение, независимо от исхода финала в Баку, однако английское издание это опровергает — если Сарри отберет у "Арсенала" трофей, то почти наверняка останется на своем посту.



Главным беспокойством для боссов "Челси" после оформленного возвращения в Лигу Чемпионов является напряжение, что существует между болельщиками клуба и Сарри, однако под занавес сезона это ощущение заметно ослабло.