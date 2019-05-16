"Челси" примет решение по Сарри после финала Лиги Европы
"Челси" примет решение по своему главному тренеру Маурицио Сарри после финала Лиги Европы против "Арсенала" 29 мая.
Завершив сезон Премьер-Лиги на третьем месте, Сарри сообщил, что выполнил поставленную перед ним задачу, но по-прежнему не знает, сможет ли продолжить свою работу.
По информации The Telegraph, руководство "синих" действительно не давало гарантий итальянскому специалисту и не собирается этого делать до формального окончания сезона.
Накануне в итальянской прессе появились слухи, что Маурицио обречен на увольнение, независимо от исхода финала в Баку, однако английское издание это опровергает — если Сарри отберет у "Арсенала" трофей, то почти наверняка останется на своем посту.
Главным беспокойством для боссов "Челси" после оформленного возвращения в Лигу Чемпионов является напряжение, что существует между болельщиками клуба и Сарри, однако под занавес сезона это ощущение заметно ослабло.
16.05.2019 10:00
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Последние комментарии:
пцц, руководство Челси - наркоманы! им бы кого-то уволить. Никакой стратегий развитие клуба! только - результат еще раз результат! Этот состав нужно серьезно обновить : Йович, Кулибали, Рабьо и топ-4 гарантировано! 300мнл нодо!
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оххххх, что значит оставить, на фоне анчи, моура и конте, он пигмей, этих топ тренеров уволили, а он что за кочка на ровном месте, он о чемпионстве даже не думает, для него финал и топ 4 великие достижения а хархинье величайший опорник мира, не говорю о какой то непонятной шарлатанской философии которую никто не понимает и ничего общего с атакующей игрой не имеет
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Как всегда скажу что оставят. Норм Челси катает. Постоянно много шансов
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Если уж увольняли таких топов, как Анчелоти, Конте и Ди Матео, то с Ссари вопрос уже решен.
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Уволят осенью.
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Имхо по нему все решено. Уволят
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Думаю, что в любом случае его оставят. Реальных топовых кандидатов на его замену нет, игроки со стариком нормально ладят, результат может прийти позже. Абрамович уже устал тренеров менять, этому даст поработать.
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да, да, давайте менять тренера после каждого сезона, это точно команде прибавит стабильности!
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мне кажется его оставят на след сезон...
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Выполнил задачу??!
Ска, какая же мразь итальянская. Если бы не офигтельный фарт в лице шпор и ггшных бичей, плавал бы ты на 5-6 месте со своим сарриболом.
Одно радует, что по итогам финала ЛЕ Челси в любом случае в выигрыше: либо трофей, либо новый тренер.
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http://fapl.ru/posts/70776/?c=1#c6893526
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Гунеры возьмут ЛЕ, скриньте.
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