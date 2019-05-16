"Челси" примет решение по Сарри после финала Лиги Европы

Маурицио Сарри "Челси" примет решение по своему главному тренеру Маурицио Сарри после финала Лиги Европы против "Арсенала" 29 мая.

Завершив сезон Премьер-Лиги на третьем месте, Сарри сообщил, что выполнил поставленную перед ним задачу, но по-прежнему не знает, сможет ли продолжить свою работу.

По информации The Telegraph, руководство "синих" действительно не давало гарантий итальянскому специалисту и не собирается этого делать до формального окончания сезона.

Накануне в итальянской прессе появились слухи, что Маурицио обречен на увольнение, независимо от исхода финала в Баку, однако английское издание это опровергает — если Сарри отберет у "Арсенала" трофей, то почти наверняка останется на своем посту.

Главным беспокойством для боссов "Челси" после оформленного возвращения в Лигу Чемпионов является напряжение, что существует между болельщиками клуба и Сарри, однако под занавес сезона это ощущение заметно ослабло.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 16.05.2019 14:14 # gjchancel
    пцц, руководство Челси - наркоманы! им бы кого-то уволить. Никакой стратегий развитие клуба! только - результат еще раз результат! Этот состав нужно серьезно обновить : Йович, Кулибали, Рабьо и топ-4 гарантировано! 300мнл нодо!

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  2. osivori 16.05.2019 13:50 # osivori
    оххххх, что значит оставить, на фоне анчи, моура и конте, он пигмей, этих топ тренеров уволили, а он что за кочка на ровном месте, он о чемпионстве даже не думает, для него финал и топ 4 великие достижения а хархинье величайший опорник мира, не говорю о какой то непонятной шарлатанской философии которую никто не понимает и ничего общего с атакующей игрой не имеет

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  3. gidro-met 16.05.2019 13:37 # gidro-met
    Как всегда скажу что оставят. Норм Челси катает. Постоянно много шансов

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  4. g3ndalf 16.05.2019 13:22 # g3ndalf
    Если уж увольняли таких топов, как Анчелоти, Конте и Ди Матео, то с Ссари вопрос уже решен.

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  5. yela 16.05.2019 11:18 # yela
    Уволят осенью.

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  6. firmino9 16.05.2019 10:52 # firmino9
    Имхо по нему все решено. Уволят

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  7. ofori-twumasi 16.05.2019 10:50 # ofori-twumasi
    Думаю, что в любом случае его оставят. Реальных топовых кандидатов на его замену нет, игроки со стариком нормально ладят, результат может прийти позже. Абрамович уже устал тренеров менять, этому даст поработать.

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  8. pavlix76 16.05.2019 10:41 # pavlix76
    да, да, давайте менять тренера после каждого сезона, это точно команде прибавит стабильности!

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  9. cezar 16.05.2019 10:37 # cezar
    мне кажется его оставят на след сезон...

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  10. sellman 16.05.2019 10:17 # sellman
    Выполнил задачу??!
    Ска, какая же мразь итальянская. Если бы не офигтельный фарт в лице шпор и ггшных бичей, плавал бы ты на 5-6 месте со своим сарриболом.

    Одно радует, что по итогам финала ЛЕ Челси в любом случае в выигрыше: либо трофей, либо новый тренер.

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  11. chebrec 16.05.2019 10:03 # chebrec
    http://fapl.ru/posts/70776/?c=1#c6893526

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  12. radik86radik 16.05.2019 10:01 # radik86radik
    Гунеры возьмут ЛЕ, скриньте.

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