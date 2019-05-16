Лофтус-Чик рискует пропустить финал Лиги Европы с травмой лодыжки

Товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Бостоне обернулся для "Челси" травмой полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Напомним, главный тренер "синих" Маурицио Сарри был весьма недоволен тем, что подготовка его команды к финалу Лиги Европы против "Арсенала" оказалась нарушена необходимостью посетить Америку и сыграть товарищеский матч, пускай и в благотворительных целях.



Улетев в Бостон сразу по завершении сезона Премьер-Лиги, этой ночью "Челси" сыграл данный матч, однако победу со счетом 0:3 омрачила травма Лофтус-Чика, который появился на поле лишь в перерыве, но был заменен на 69-й минуте.



Рубен неудачно подвернул свою левую лодыжку, а после игры перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.



Докторам еще предстоит установить характер повреждения, однако совершенно понятно, что теперь готовность англичанина к финалу 29 мая в Баку находится под большим вопросом.