Лофтус-Чик рискует пропустить финал Лиги Европы с травмой лодыжки

Рубен Лофтус-Чик Товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Бостоне обернулся для "Челси" травмой полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Напомним, главный тренер "синих" Маурицио Сарри был весьма недоволен тем, что подготовка его команды к финалу Лиги Европы против "Арсенала" оказалась нарушена необходимостью посетить Америку и сыграть товарищеский матч, пускай и в благотворительных целях.

Улетев в Бостон сразу по завершении сезона Премьер-Лиги, этой ночью "Челси" сыграл данный матч, однако победу со счетом 0:3 омрачила травма Лофтус-Чика, который появился на поле лишь в перерыве, но был заменен на 69-й минуте.

Рубен неудачно подвернул свою левую лодыжку, а после игры перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.

Докторам еще предстоит установить характер повреждения, однако совершенно понятно, что теперь готовность англичанина к финалу 29 мая в Баку находится под большим вопросом.


Метки Лофтус-Чик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 09:00

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  1. gidro-met 16.05.2019 13:33 # gidro-met
    Стекло, уже хроническое. Но в финале во втором тайме выйдет даже на уколах (нет). Жоржиньо, Баркли и Канте в центре. Азар и Вилли по флангам. Ну п победный затащить предстоит Жиру во имя тотального подрыва канонирской общины.

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  2. scouser2005 16.05.2019 11:58 # scouser2005
    Жаль парня. Жаль пенсов. Шанс для Арсенала. Если армяна своего смогут использовать.

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  3. bezviz 16.05.2019 11:42 # bezviz
    мда, топарь лютый но суюка стекло((

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  4. central-07 16.05.2019 10:50 # central-07
    Заебись

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  5. chebrec 16.05.2019 10:08 # chebrec
    Плохая новость
    Он хоть что то создавал в центре

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  6. serg34 16.05.2019 09:49 # serg34
    Один из перспективных бритов в АПЛ, жалко если его не будет в Баку, придётся грузить на пушкарей. Лофтус Лофтус чик - чик чик чик чирик...

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  7. radik86radik 16.05.2019 09:30 # radik86radik
    Ща должен появиться Чебрец и от бессилия пистануть что нибудь про лузерпук)). И по традициии - заебись, ой как заебись!

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  8. sellman 16.05.2019 09:22 # sellman
    +1 в копилку отмаз Сарри после всоса в финале.

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  9. liverpool1892est 16.05.2019 09:07 # liverpool1892est
    Ай заебись:)

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