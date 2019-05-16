Лофтус-Чик рискует пропустить финал Лиги Европы с травмой лодыжки
Товарищеский матч против "Нью-Инглэнд Революшн" в Бостоне обернулся для "Челси" травмой полузащитника Рубена Лофтус-Чика.
Напомним, главный тренер "синих" Маурицио Сарри был весьма недоволен тем, что подготовка его команды к финалу Лиги Европы против "Арсенала" оказалась нарушена необходимостью посетить Америку и сыграть товарищеский матч, пускай и в благотворительных целях.
Улетев в Бостон сразу по завершении сезона Премьер-Лиги, этой ночью "Челси" сыграл данный матч, однако победу со счетом 0:3 омрачила травма Лофтус-Чика, который появился на поле лишь в перерыве, но был заменен на 69-й минуте.
Рубен неудачно подвернул свою левую лодыжку, а после игры перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.
Докторам еще предстоит установить характер повреждения, однако совершенно понятно, что теперь готовность англичанина к финалу 29 мая в Баку находится под большим вопросом.
16.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
Стекло, уже хроническое. Но в финале во втором тайме выйдет даже на уколах (нет). Жоржиньо, Баркли и Канте в центре. Азар и Вилли по флангам. Ну п победный затащить предстоит Жиру во имя тотального подрыва канонирской общины.
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Жаль парня. Жаль пенсов. Шанс для Арсенала. Если армяна своего смогут использовать.
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мда, топарь лютый но суюка стекло((
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Заебись
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Плохая новость
Он хоть что то создавал в центре
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Один из перспективных бритов в АПЛ, жалко если его не будет в Баку, придётся грузить на пушкарей. Лофтус Лофтус чик - чик чик чик чирик...
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Ща должен появиться Чебрец и от бессилия пистануть что нибудь про лузерпук)). И по традициии - заебись, ой как заебись!
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+1 в копилку отмаз Сарри после всоса в финале.
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Ай заебись:)
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