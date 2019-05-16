"Ньюкасл" узнал цену за Рондона

"Ньюкаслу" придется заплатить 16.5 миллионов фунтов, чтобы сохранить нападающего Саломона Рондона у себя.

Сезон 2018/19 Рондон провел у "сорок" на правах аренды из "Вест Бромвича", забив 11 голов в 32 матчах Премьер-Лиги.



В минувший вторник сами "дрозды" потерпели неудачу в своем стремлении вернуться в Премьер-Лигу, пропустив в финал плей-офф Чемпионшипа "Астон Виллу".



Тот факт, что "Вест Бромвич" задержится в Чемпионшипе, делает Рондона доступным для трансфера за 16.5 миллионов фунтов, утверждает Daily Mirror.



Теперь главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес должен решить, готов ли он отдать значительную частью своего трансферного бюджета за венесуэльца, которому в сентябре исполнится 30.



Сам Рондон и его семья комфортно себя чувствуют на северо-востоке Англии, однако боссы "Ньюкасла" могут воспротивиться переходу игрока, который будет иметь низкую стоимостью для последующей перепродажи.