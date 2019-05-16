"Челси" решил вернуть Игуаина в "Ювентус"

Гонсало Игуаин Боссы "Челси" приняли решение вернуть нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" по окончании этого сезона.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды в январе, Игуаин сыграл 21 матч и забил только пять голов.

Несмотря на столь низкую результативность Гонсало, главный тренер "синих" Маурицио Сарри всячески поддерживал подопечного и излучал уверенность, что в следующем сезоне Игуаин будет забивать чаще.

Однако другого шанса у 31-летнего аргентинца не будет. И хотя соглашение двух клубов предусматривает опцию продления аренды на следующий сезон за 15.7 миллионов фунтов и опцию выкупа за 31.6 млн. фунтов, ни тем, ни другим "Челси" пользоваться не будет.

По информации Daily Mail, решение по Игуаину уже принято и не будет изменено, независимо от истории с трансферным запретом ФИФА. В "Ювентусе" не будут рады возвращению Гонсало и, вероятно, постараются подыскать другой клуб нападающему, чей контракт действителен еще два года.

Высылка Игуаина назад в Турин снимет все вопросы насчет будущего Оливье Жиру, который в последние месяцы неоднократно намекал на уход из "Челси" из-за нездоровой конкуренции за место в составе.


Метки Игуаин, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 3706

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 16.05.2019 13:28 # gidro-met
    В команде должно быть 3 напа - Абрахам, Жиру и Батчуайи. Ига - просто лол, жиробасина.

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  2. sisyazavr 16.05.2019 12:48 # sisyazavr
    Спасибо.

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  3. yela 16.05.2019 11:21 # yela
    Его и Жиру сливать нужно. Два бревна.

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  4. j-silver 16.05.2019 11:11 # j-silver
    Шо то не поперло у голевого убийцымашины
    И пох на него

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  5. ofori-twumasi 16.05.2019 10:54 # ofori-twumasi
    Сложно оценить его игру, если честно. Лучше Мораты и Жиру, но не высший класс. Думаю, по финансовым причинам его отдадут назад. Слишком высокая ЗП и сумма выкупа для возрастного игрока.

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  6. slash-lfc 16.05.2019 10:49 # slash-lfc
    Лааал. Моратик в старте))

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  7. pavlix76 16.05.2019 10:43 # pavlix76
    через два дня на ФАПЛе - Челси решил оставить Игуаина

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  8. chebrec 16.05.2019 10:10 # chebrec
    Так как Сарри ничего не решает его конечно же вернут

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  9. mcfc-fantactic 16.05.2019 09:48 # mcfc-fantactic
    Легенда челси, мотор челси)))

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  10. danyar 16.05.2019 09:28 # danyar
    liverpool1892est
    Параша трофей возите с перва

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  11. danyar 16.05.2019 09:22 # danyar
    Мудрое решение и САРИБОЛА туда

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  12. liverpool1892est 16.05.2019 09:09 # liverpool1892est
    Челси-говно клуб какой то стал

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  13. chelsiukpro 16.05.2019 08:55 # chelsiukpro
    Правильное решение! Разгоните эту ленивую атаку АЗАРА, ИГУАЙНА, ВИЛЛИ.
    Не очень и старался бегать и открываться. Пусть едит домой. Лучше свойх с оренды вернуть.

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  14. lancerlancer1 16.05.2019 08:53 # lancerlancer1
    может мичубачу подтянут, збс было бы

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  15. mkcfc 16.05.2019 08:10 # mkcfc
    Ещё Сарри с жоржиньо забрал бы с собой вместе с Алонсо баркли луизом

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  16. mkcfc 16.05.2019 08:09 # mkcfc
    Заебок

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  17. layert 16.05.2019 07:43 # layert
    Дно донное этот Игуаин

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  18. andrew10 16.05.2019 07:35 # andrew10
    Поздно в АПЛ доплыл.
    Неужто нечего было курнуть руководству,что они приняли такое мудрое решение?

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  19. chelsea-69 16.05.2019 07:10 # chelsea-69
    Возвращение блудного свина

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