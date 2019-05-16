"Челси" решил вернуть Игуаина в "Ювентус"

Боссы "Челси" приняли решение вернуть нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" по окончании этого сезона.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды в январе, Игуаин сыграл 21 матч и забил только пять голов.



Несмотря на столь низкую результативность Гонсало, главный тренер "синих" Маурицио Сарри всячески поддерживал подопечного и излучал уверенность, что в следующем сезоне Игуаин будет забивать чаще.



Однако другого шанса у 31-летнего аргентинца не будет. И хотя соглашение двух клубов предусматривает опцию продления аренды на следующий сезон за 15.7 миллионов фунтов и опцию выкупа за 31.6 млн. фунтов, ни тем, ни другим "Челси" пользоваться не будет.



По информации Daily Mail, решение по Игуаину уже принято и не будет изменено, независимо от истории с трансферным запретом ФИФА. В "Ювентусе" не будут рады возвращению Гонсало и, вероятно, постараются подыскать другой клуб нападающему, чей контракт действителен еще два года.



Высылка Игуаина назад в Турин снимет все вопросы насчет будущего Оливье Жиру, который в последние месяцы неоднократно намекал на уход из "Челси" из-за нездоровой конкуренции за место в составе.