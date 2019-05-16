"Челси" решил вернуть Игуаина в "Ювентус"
Боссы "Челси" приняли решение вернуть нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" по окончании этого сезона.
Прибыв на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды в январе, Игуаин сыграл 21 матч и забил только пять голов.
Несмотря на столь низкую результативность Гонсало, главный тренер "синих" Маурицио Сарри всячески поддерживал подопечного и излучал уверенность, что в следующем сезоне Игуаин будет забивать чаще.
Однако другого шанса у 31-летнего аргентинца не будет. И хотя соглашение двух клубов предусматривает опцию продления аренды на следующий сезон за 15.7 миллионов фунтов и опцию выкупа за 31.6 млн. фунтов, ни тем, ни другим "Челси" пользоваться не будет.
По информации Daily Mail, решение по Игуаину уже принято и не будет изменено, независимо от истории с трансферным запретом ФИФА. В "Ювентусе" не будут рады возвращению Гонсало и, вероятно, постараются подыскать другой клуб нападающему, чей контракт действителен еще два года.
Высылка Игуаина назад в Турин снимет все вопросы насчет будущего Оливье Жиру, который в последние месяцы неоднократно намекал на уход из "Челси" из-за нездоровой конкуренции за место в составе.
16.05.2019 07:00
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Последние комментарии:
В команде должно быть 3 напа - Абрахам, Жиру и Батчуайи. Ига - просто лол, жиробасина.
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Спасибо.
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Его и Жиру сливать нужно. Два бревна.
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Шо то не поперло у голевого убийцымашины
И пох на него
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Сложно оценить его игру, если честно. Лучше Мораты и Жиру, но не высший класс. Думаю, по финансовым причинам его отдадут назад. Слишком высокая ЗП и сумма выкупа для возрастного игрока.
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Лааал. Моратик в старте))
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через два дня на ФАПЛе - Челси решил оставить Игуаина
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Так как Сарри ничего не решает его конечно же вернут
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Легенда челси, мотор челси)))
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liverpool1892est
Параша трофей возите с перва
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Мудрое решение и САРИБОЛА туда
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Челси-говно клуб какой то стал
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Правильное решение! Разгоните эту ленивую атаку АЗАРА, ИГУАЙНА, ВИЛЛИ.
Не очень и старался бегать и открываться. Пусть едит домой. Лучше свойх с оренды вернуть.
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может мичубачу подтянут, збс было бы
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Ещё Сарри с жоржиньо забрал бы с собой вместе с Алонсо баркли луизом
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Заебок
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Дно донное этот Игуаин
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Поздно в АПЛ доплыл.
Неужто нечего было курнуть руководству,что они приняли такое мудрое решение?
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Возвращение блудного свина
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