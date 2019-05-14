Сульшер: "Юнайтед" соперничает с лучшими клубами в мире"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красным дьяволам" приходится соперничать "с лучшими клубами в мире".

Сезон 2018/19 наглядно показал, насколько колоссальна разница между "Юнайтед" и "Манчестер Сити" с "Ливерпулем", которые до последнего сохраняли интригу в чемпионской гонке.

Оле Гуннар уже неоднократно говорил, что ставит перед собой задачу приблизиться к этому уровню, однако проблема "дьяволов" в том, что рядом есть и другие амбициозные команды. Сульшер чувствует, что Премьер-Лига сильно изменилась со времен, когда играл он сам.

"Существует огромная разница с прежними временами".

"У нас есть шесть команд, которые открыто заявляют о своих амбициях выигрывать трофеи. В прежние времена это делали только одна или две команды — помимо нас, за трофеи также сражались "Арсенал" или "Челси".

"С тех пор "Лестер" выиграл лигу, "Эвертон" навязал борьбу, и есть 10 команд, которые могут попасть в еврокубки".

"Вы и сами видите, что "Сити" может сделать требл на внутренней арене, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в финале Лиги Чемпионов, "Арсенал" и "Челси" в финале Лиги Европы, так что нам приходится соперничать с лучшими клубами в мире".

"Это испытание, к которому мы отнесемся самым серьезным образом. Это отлично испытание для этого клуба — крупнейшего и лучшего клуба в мире", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2019 14:00

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  1. rj1992 14.05.2019 14:14 # rj1992
    Он как будто бухой. Типо очевидные вещи в моде или он троллит нас с ЛЕ

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  2. skychnie-oboi 14.05.2019 14:12 # skychnie-oboi
    У тебя нет ни футболистов, ни тренерского мастерства, ни авторитета самодостаточного тренера - чтоб сделать МЮ кем то больше чем команду 5-го места зоны ЛЕ.


    6-ка бегающая и спрашивающая совета как физрук у людей другой эпохи.

    Сейчас САф уже не советчик - сейчас АПЛ это 100 очков.Сейчас одно поражение стоит чемпионства.
    Трненер должен быть самодостаточный - который выгоняет футболиста просто так - потому что так захотел.

    Сульшер же ведомая тряпка.На фоне самодостаточных тренеров вроде Пакета или Гвардиолы выглядит сынком с мамкой - который пришел на рынок Чиркизон покупать костюм в школу.

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