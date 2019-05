Светская хроника за вторник

"Тоттенхэму" предложено вернуть Гарета Бэйла. "Манчестер Юнайтед" нацелился на Николя Пепе и Адриена Рабьо. Предложение "Манчестер Сити" по Танги Ндомбеле было отклонено. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" предложил "Тоттенхэму" за 10 миллионов фунтов арендовать вингера Гарета Бэйла на следующий сезон. Также "шпорам" придется взять на себя половину от зарплаты валлийца в 600 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Перехватить Бэйла может ПСЖ. (Le Parisien)



"Реал" сообщил голкиперу Кейлору Навасу, что тот не входит в планы Зинедина Зидана на следующий сезон. Ранее костариканца сватали в "Манчестер Юнайтед". (Marca)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба договаривается с "Реалом" об условиях личного контракта. (L'Equipe)



"Юнайтед" планирует потратить 45 млн. фунтов на вингера "Лилля" Николя Пепе. (Daily Mirror)



Также "Юнайтед" надеется подписать свободным агентом полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Daily Mirror)



Юниор "Юнайтед" Анхель Гомес может уйти в ПСЖ. (A Bola)



"Лион" отказался продать полузащитника Танги Ндомбеле в "Манчестер Сити" за 43 млн. фунтов. (Le 10 Sport)



"Лестер" обсуждает выкуп полузащитника Юри Тилеманса у "Монако" за 40 млн. фунтов. (Daily Star)



Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку попал на радар к "Тоттенхэму" и дортмундской "Боруссии". (The Sun)



"Эвертону" была предложена возможность купить полузащитника "Интера" Жоау Мариу за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник Джонджо Шелви задумывается об уходе из "Ньюкасла". (The Chronicle)



Другое



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген уверен, что залечит лодыжку к финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 1 июня. (The Guardian)



Главный тренер "Мидлсбро" Тони Пьюлис обсудит свое будущее в клубе, не сумев финишировать в зоне плей-офф Чемпионшипа. (The Times)



В терпящем бедствие "Болтоне" была введена внешняя администрация, а следующий сезон "рысаки" начнут в Лиге Один с -12 очков. (Sky Sports)



"Сити" проведет чемпионский парад в Манчестере в понедельник 20 мая. (Manchester Evening News)



Рефери Премьер-Лиги Майк Дин бурно отпраздновал на трибунах выход "Транмира" в финал плей-офф Лиги Два. (The Independent)