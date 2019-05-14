"Арсенал" наградит Гендузи новым контрактом

"Арсенал" готов наградить своего полузащитника Маттео Гендузи новым контрактом с зарплатой, увеличенной почти вдвое.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери удивил многих, когда прошлым летом купил Гендузи у "Лорьяна" из второго французского дивизиона, а затем сделал Маттео членом первой команды, а не отправил юниора в команду U-23 или в аренду.



С тех пор Гендузи, которому в апреле исполнилось 20, сыграл 47 матчей с учетом всех соревнований и помог "Арсеналу" достичь финала Лиги Европы.



Как сообщает Daily Mail, теперь лондонский клуб собирается отметить прогресс воспитанника академии ПСЖ новой сделкой до 2023 года.



Ожидается, что "канониры" увеличат зарплату Маттео с нынешних 40 до 75 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, Гендузи получит обширную бонусную шкалу, благодаря чему сможет зарабатывать еще больше.