Эвра: "Некоторые игроки пришли в "Юнайтед" из-за денег"

Алексис Санчес Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что некоторые игроки выбрали "красных дьяволов" для продолжения карьеры исключительно из-за денег.

Завершив сезон только на шестом месте в Премьер-Лиге, теперь "Юнайтед" готовится к масштабному обновления состава. Эвра ожидает, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер избавится от тех, кто пришел на "Олд Траффорд" на заработки — вроде получающего полмиллиона фунтов в неделю Алексиса Санчеса.

"Некоторые игроки пришли в клуб ради денег, и я не боюсь этого сказать. Не имею ничего против Санчеса, но когда я вижу его контракт, мне кажется, что в тот момент "Манчестер Юнайтед" серьезно ошибся".

"У него был вариант с "Манчестер Сити", который предлагал меньше денег, но там он смог бы играть в более классный футбол, чем "Юнайтед" — мне жаль, но "Сити" играет лучше при Гвардиоле".

"Поэтому я хочу знать, какова настоящая причина, почему он выбрал "Юнайтед"? Только не говорите, что он в детстве болел за "Манчестер Юнайтед".

"Это либо деньги, либо он хотел быть главной звездой в команде и играть под номером 7", — сообщил Эвра Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2019 11:45

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  1. l-freeman 14.05.2019 12:09 # l-freeman
    Млять, та все играют ради денег
    Или эвра пахал на заводе после того как играл за мю

    Просто вопрос в том, что контракт совсем не адекватный, ну так это притензии к чмоуру и к вудворту

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  2. botan1k 14.05.2019 11:57 # botan1k
    Адекватно

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  3. rj1992 14.05.2019 11:55 # rj1992
    Санчес пришел сыграть на рояле! Погба в клуб детства! Лукаку к своему работорговцу! Мхитарян потому, что Мартиросян болеет за МЮ. Ибра приобщиться к прекрасному. Все абсолютно все пришли ради того, чтоб радовать нас

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  4. mancunia-planet 14.05.2019 11:49 # mancunia-planet
    Надо дать шанс Санчесу, заиграет)))

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  5. blackdreamer 14.05.2019 11:46 # blackdreamer
    скажу тебе больше патрис - все пришли в мю из за бабла

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  6. raka-eve 14.05.2019 11:45 # raka-eve
    некоторые это примерно все. потому что в команде остались тупо наемники.

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