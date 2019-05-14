Эвра: "Некоторые игроки пришли в "Юнайтед" из-за денег"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что некоторые игроки выбрали "красных дьяволов" для продолжения карьеры исключительно из-за денег.
Завершив сезон только на шестом месте в Премьер-Лиге, теперь "Юнайтед" готовится к масштабному обновления состава. Эвра ожидает, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер избавится от тех, кто пришел на "Олд Траффорд" на заработки — вроде получающего полмиллиона фунтов в неделю Алексиса Санчеса.
"Некоторые игроки пришли в клуб ради денег, и я не боюсь этого сказать. Не имею ничего против Санчеса, но когда я вижу его контракт, мне кажется, что в тот момент "Манчестер Юнайтед" серьезно ошибся".
"У него был вариант с "Манчестер Сити", который предлагал меньше денег, но там он смог бы играть в более классный футбол, чем "Юнайтед" — мне жаль, но "Сити" играет лучше при Гвардиоле".
"Поэтому я хочу знать, какова настоящая причина, почему он выбрал "Юнайтед"? Только не говорите, что он в детстве болел за "Манчестер Юнайтед".
"Это либо деньги, либо он хотел быть главной звездой в команде и играть под номером 7", — сообщил Эвра Sky Sports.
14.05.2019 11:45
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Последние комментарии:
Млять, та все играют ради денег
Или эвра пахал на заводе после того как играл за мю
Просто вопрос в том, что контракт совсем не адекватный, ну так это притензии к чмоуру и к вудворту
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Адекватно
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Санчес пришел сыграть на рояле! Погба в клуб детства! Лукаку к своему работорговцу! Мхитарян потому, что Мартиросян болеет за МЮ. Ибра приобщиться к прекрасному. Все абсолютно все пришли ради того, чтоб радовать нас
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Надо дать шанс Санчесу, заиграет)))
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скажу тебе больше патрис - все пришли в мю из за бабла
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некоторые это примерно все. потому что в команде остались тупо наемники.
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