Фил Томпсон: "Я бы взял Коутиньо обратно в "Ливерпуль"
Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон заявил, что без колебаний бы вернул полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" в команду Юргена Клоппа.
В январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 146 миллионов фунтов, включая бонусы, однако Филиппе так и не заиграл на том уровне, который от него ожидали.
В последнее время ходят упорные разговоры о том, что каталонский клуб уже ищет покупателя на 26-летнего бразильца, и Томпсон был бы совершенно не против возвращения Коутиньо на "Энфилд".
"Я бы без промедления взял его обратно, но действовать нужно сейчас — нельзя откладывать это еще на 12 месяцев. Думаю, он по-прежнему может быть полезен".
"В "Барселоне" он страдает. Мы видели, что ему приходилось играть на левом фланге, но он не Неймар. Ему нравится быть в середине, где он может плести кружева и угрожать с мячом сопернику".
"Ему не нужно так играть, как он играет за "Барселону". Он не левый вингер. Они не любят его так, как любил его "Ливерпуль", — сообщил Томпсон Sky Sports.
14.05.2019 10:00
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Все предатели и шалавы переходят только в Челси или МЮ.
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Коутиньо
У Сити к слову весь состав куплен из-за рубежа а не переманен у конкурентов. Агуэро, Туре, Компани, Лапорт, Сане, Жезус, оба Сильвы и так далее. Учитесь, крысы.
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Нет дороги назад. Он выбрал свой путь.
Это уже не тот игрок, которого мы вырастили и продали. У нас нет слотов под него в центр полузащиты, а на его место взят Кейта, хоть у него несколько иной набор качеств.
Тем более с точки зрения финансов это обойдется в круглую сумму. Не думаю, что барса отпустит его со значительной скидкой, а дороже 60 млн отдавать за него очень рискованно.
Лучше взять Лосано, Вернера или Дракслера. Первые двое могут закрыть любую позицию в тройке нападения. Очевидно, что в данный момент у нас нет адекватной подмены грозному трезубцу. А стоить все эти ребята будут не выше 60 миллионов, такую крупную покупку мы себе можем этим летом.
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увы для шлюх место только в середняке челси
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Они не любят его так, как любил его "Ливерпуль", — сообщил Томпсон Sky Sports.
Фил Томпсон шарит, не то что местный офисный планктон
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