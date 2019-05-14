Фил Томпсон: "Я бы взял Коутиньо обратно в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон заявил, что без колебаний бы вернул полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" в команду Юргена Клоппа.

В январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 146 миллионов фунтов, включая бонусы, однако Филиппе так и не заиграл на том уровне, который от него ожидали.



В последнее время ходят упорные разговоры о том, что каталонский клуб уже ищет покупателя на 26-летнего бразильца, и Томпсон был бы совершенно не против возвращения Коутиньо на "Энфилд".



"Я бы без промедления взял его обратно, но действовать нужно сейчас — нельзя откладывать это еще на 12 месяцев. Думаю, он по-прежнему может быть полезен".



"В "Барселоне" он страдает. Мы видели, что ему приходилось играть на левом фланге, но он не Неймар. Ему нравится быть в середине, где он может плести кружева и угрожать с мячом сопернику".



"Ему не нужно так играть, как он играет за "Барселону". Он не левый вингер. Они не любят его так, как любил его "Ливерпуль", — сообщил Томпсон Sky Sports.