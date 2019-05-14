Тимо Вернер все еще может перейти в "Ливерпуль"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер все еще может перейти в "Ливерпуль", несмотря на ожидания, что игрок продолжит свою карьеру в "Баварии".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп имеет давний интерес к своему соотечественнику Вернеру, который грядущим летом будет продан из-за отказа подписывать новый контракт.
Ранее ожидалось, что 23-летний игрок сборной Германии останется в Бундеслиге, однако никакой договоренности с "Баварией" у "РБ Лейпциг" нет.
"Ситуация остается прежней. Тимо Вернер не собирается подписывать новый контракт. Но это еще может измениться".
"Я не думаю, что продление с ним сотрудничества совершенно исключено. А с "Баварией" мы еще не общались насчет Тимо Вернера".
"Может быть, он даже не хочет переезжать в Мюнхен. Возможно, он предпочтет присоединиться к Тухелю в Париже, Клоппу в Ливерпуле или Фавру в Дортмунде", — сообщил исполнительный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф Sky.
14.05.2019 09:00
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